Новые подземные толчки зафиксировали после мощных землетрясений в Японии

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При канцелярии премьера Японии Фумио Кисиды организовали экстренный штаб. Глава правительства поручил предпринять необходимые меры по спасению людей и ликвидации последствий землетрясения.

В префектура Исикава остановили движение всех скоростных поездов. Такое решение приняли для обеспечения безопасности пассажиров.

По данным японских СМИ, рядом с крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки - Карива» зафиксировали цунами высотой 0,4 метра. За состоянием станции следит ее оператор - компания ТЕРСО. Власти префектуры Фукуи заявили, что нештатных ситуаций на атомных объектах не выявили.

Днем 1 января на западе Японии произошла серия мощных землетрясений магнитудой от 4,3 до 7,6. Сильные толчки ощутили жители Осаки, Токио, Киото. Власти предупредили граждан об угрозе цунами.