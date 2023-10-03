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«Если будут появляться какие-то производственные точки, объекты на территории Украины, здесь абсолютно точно можно говорить, что это такие же законные цели будут для наших вооруженных сил», - предупредил он.

Появление производств на территории Украины, по мнению Дениса Пушилина, не окажет влияние на расстановку сил и исход конфликта. Он заявил, что их строительство выгодно зарубежным компаниям, но не самим украинцам.

Глава ДНР назвал инвесторов таких заводов основными лоббистами продолжения вооруженных действий. Денис Пушилин заявил, что, во-первых, им выгодно произвести и продать оружие именно сейчас, во-вторых, использовать Украину как рекламный полигон. Он заявил, что страну принесут в жертву.

Одной из компаний, которые запланировали локализацию своего производства на Украине, стала турецкая Baykar Defence. Выпуск беспилотников Bayraktar могут наладить в 2025 году.