Новую жалобу против Депардье подали во Франции

«В начале года, 9 января, против Депардье подали новую жалобу в Париже. Французская прокуратура уже начала предварительное расследование по делу», - отметили авторы материала.

По предварительной информации, жалобу на режиссера написала его бывшая ассистентка. Женщина сообщила, что во время съемок фильма в 2014 году стала жертвой домогательств со стороны Депардье.

Против Депардье уже ведут дело о домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле 2023 года французские СМИ сообщили, что всего на поведение режиссера пожаловались как минимум 13 разных женщин в период с 2004 по 2022 год.

В декабре на фоне секс-скандала из музея Гревен в Париже убрали восковую фигуру Депардье.