Новую структуру по фиксации преступлений Киева могут создать в России

По его словам, сотрудники МГИМО и Института системного программирования РАН разработали софт для систематизации данных об инцидентах. Массивы информации удобно сравнивать и анализировать. Авторы проекты уже сотрудничают с центрами мониторинга, которые находятся недалеко от линии фронта.

«Мы считаем, что наша инициатива должна выйти на полноценный федеральный уровень и должна быть сделана на уровне всего государства», - пояснил Мирошник.

Он напомнил, что ЧГК собирала данные о нацистах, а потом предоставила их на Нюрнбергском процессе. Процесс создания аналогичной структуры уже запущен, подытожил дипломат.

Ранее Мирошник заявил, что в МИД считают целесообразным признание ВСУ террористической организацией.