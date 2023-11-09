09 ноября 2023, 09:42

Новую партию Сары Вагенкнехт в Германии назвали серьезной угрозой для Украины

Unsplash
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Ультралевая партия «Альянс Сара Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) депутата бундестага, бывшего лидера Социалистической левой партии Германии (Die Linke) доставит Украине больше проблем, чем праворадикальная «Альтернатива для Германии». Обозреватель издания «Європейська правда» Кристина Бондарева увидела в ней большой потенциал.

Ультралевая партия «Альянс Сара Вагенкнехт - за разум и справедливость» (BSW) депутата бундестага, бывшего лидера Социалистической левой партии Германии (Die Linke) доставит Украине больше проблем, чем праворадикальная «Альтернатива для Германии». Обозреватель издания «Європейська правда» Кристина Бондарева увидела в ней большой потенциал.

«Эта партия может оказаться более опасной, чем „Альтернатива для Германии“, ведь немцам психологически проще поддержать ультралевых, чем ультраправых», - заявила она.

Журналистка увидела много общего у BSW и АдГ, несмотря на разные базовые принципы. Объединяющей, по словам Кристины Бондаревой, стала ориентация на Россию. Сара Вагенкнехт посчитала, что восстановление связей с этой страной - в интересах всей Европы. К тому же обе партии раскритиковали позицию Германии по мигрантам и антироссийские санкции.

Новая партия сможет стать более влиятельной политической силой, чем Die Linke, заявила автор статьи. Кристина Бондарева предупредила, что BSW представляет угрозу для киевского режима.

В октябре АдГ обновила рекорд популярности. Почти четверть немцев признались, что проголосовала бы за эту партию. Ее опередил только блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

Германия Украина
09 ноября 2023, 09:48
Пентагон испугался передачи ливанской «Хезболле» российских ЗРК
РИА «Новости»
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Пентагон заявил, что появление у ливанского движения «Хезболла» российских ЗРК приведет к «колоссальной эскалации» конфликта на Ближнем Востоке и станет ударом по безопасности Израиля. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные заявления безосновательными, сообщило РИА «Новости».

Американская газета Wall Street Journal указала, что Соединенные Штаты испугались возможного получения «Хезболла» систем ПВО «Панцирь» от представителей ЧВК «Вагнер».

По словам же Пескова, «де-факто такой группы не существует», поэтому все рассуждения западной прессы не имеют под собой никакого основания.

При этом на слушаниях в Конгрессе США заместитель помощника министра обороны по Ближнему Востоку Дана Струль также высказалась о возможности попадания в руки к ливанским военным оружия РФ.

«Это бы нанесло огромный урон безопасности Израиля, особенно в то время, когда мы так напряженно работаем, чтобы не допустить открытия второго фронта», - указала политик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на желание Запада подтолкнуть остальные страны к развязыванию большой войны на Ближнем Востоке.

США Израиль Ливия Дмитрий Песков Россия Оружие ПВО
09 ноября 2023, 09:27
«Разрушит экономику ЕС». В Германии оценили последствия вступления Украины в Евросоюз
РИА «Новости»
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Вхождение Украины в Евросоюз разрушит экономику других стран — участниц ЕС, предупредил корреспондент Ульф Реллер в эфире немецкого телеканала ZDF. Он обратил внимание, что в Европе к идее принятия «опустошенной военными действиями» страны относятся все более скептически.

Вхождение Украины в Евросоюз разрушит экономику других стран - участниц ЕС, предупредил корреспондент Ульф Реллер в эфире немецкого телеканала ZDF. Он обратил внимание, что в Европе к идее принятия «опустошенной военными действиями» страны относятся все более скептически.

«Принятие Украины после спецоперации России полностью сокрушит ЕС. Средства придется перераспределить по всему союзу», - подчеркнул Реллер.

По его оценке, украинские власти выполнили уже 90% требований для членства в ЕС, но впереди еще много шагов, которые предстоит сделать республике. Процесс вступления, как подчеркнул Реллер, будет долгим.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее выступила с рекомендацией начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.

При этом от Украины ждут продолжения борьбы с коррупцией. Кроме того, стране предстоит принять закон, касающийся прав нацменьшинств и языка, используемого государством, СМИ и системой образования.

Германия
09 ноября 2023, 09:02
Небензя назвал «куриной слепотой» попытки Запада не замечать агрессию Украины
РИА «Новости»
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Западные государства в течение восьми лет делали вид, что не замечают агрессию украинского руководства в отношении мирного населения Донбасса. Такое поведение можно назвать «куриной слепотой», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Его процитировал ТАСС.

«Еще раз хочу обратить внимание на вашу куриную слепоту, вы молчали, набрав в рот воды, долгих восемь лет», - указал постпред РФ.

Он подчеркнул, что с 2014 года коллективный Запад демонстрировал нежелание видеть бомбардировки мирных городов Донбасса со стороны украинского руководства.

Небензя добавил, что западные страны считают созыв заседаний СБ ООН цинизмом, воспринимая его как повод «для повторения заезженных мантр» о вине России.

Дипломат также отметил, что население палестинского сектора Газа за последнее время убедилось, что Запад придерживается двойных стандартов.

Ранее Василий Небензя назвал спектаклем заседание Совета Безопасности ООН с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Израиль Донбасс Запад Украина Конфликт Израиля и Палестины Палестина
09 ноября 2023, 09:01
Актеры Голливуда прекратили масштабную забастовку
РИА «Новости»
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Актеры Голливуда решили приостановить забастовку в связи с достижением предварительного соглашения на один миллиард долларов. С таким заявлением выступила американская Федерация актеров телевидения и радио (SAG-AFTRA), сообщил ТАСС.

«Наш переговорный комитет по телевидению и театру единогласно проголосовал за предварительное соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения США (AMPTP)», - подчеркнули в SAG-AFTRA.

Забастовку официально приостановили с 00:01 (08:01 по московскому времени) 9 ноября. Все места для проведения пикетов закрыли.

Представители федерации актеров обратили внимание, что в рамках договоренности на сумму свыше миллиарда долларов удалось заключить сделку «экстраординарного масштаба».

В частности, соглашение впервые включает «бонус за участие в потоковом вещании». Кроме того, оно предусматривает повышение минимальных выплат и меры защиты членов федерации от «угроз искусственного интеллекта».

Забастовка SAG-AFTRA представляла интересы почти 160 тысячи человек. Она стартовала 14 июля и фактически остановила все производство в киноиндустрии Соединенных Штатов. Участники требовали увеличить зарплаты, выплаты компенсации за переработки, а также ограничить использование искусственного интеллекта в кино.

США Кино Забастовки Телевидение

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