Ультралевая партия «Альянс Сара Вагенкнехт - за разум и справедливость» (BSW) депутата бундестага, бывшего лидера Социалистической левой партии Германии (Die Linke) доставит Украине больше проблем, чем праворадикальная «Альтернатива для Германии». Обозреватель издания «Європейська правда» Кристина Бондарева увидела в ней большой потенциал.

«Эта партия может оказаться более опасной, чем „Альтернатива для Германии“, ведь немцам психологически проще поддержать ультралевых, чем ультраправых», - заявила она.

Журналистка увидела много общего у BSW и АдГ, несмотря на разные базовые принципы. Объединяющей, по словам Кристины Бондаревой, стала ориентация на Россию. Сара Вагенкнехт посчитала, что восстановление связей с этой страной - в интересах всей Европы. К тому же обе партии раскритиковали позицию Германии по мигрантам и антироссийские санкции.

Новая партия сможет стать более влиятельной политической силой, чем Die Linke, заявила автор статьи. Кристина Бондарева предупредила, что BSW представляет угрозу для киевского режима.

В октябре АдГ обновила рекорд популярности. Почти четверть немцев признались, что проголосовала бы за эту партию. Ее опередил только блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.