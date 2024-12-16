Новую горячую точку в противостоянии с Россией назвали на Западе

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Авторы материала утверждают, что российские корабли после начала конфликта на Украине якобы начали «предупредительно» стрелять в сторону флота альянса.

«Столкновения с Россией в районе Прибалтике свидетельствуют о новой горячей точке в теневой войне с НАТО», - отметили они.

Источника издания также пожаловались, что Россия намеренно создает помехи для воздушного движения в регионе. По их словам, российские истребители совершают некие «опасные маневры».

Ранее СМИ опубликовали вероятную карту третьей мировой войны. Она может растянуться от северной границы России с Финляндией, пройти через Литву, Эстонию Латвию, Польшу и Швецию, а закончиться у границы Дании и Германии.