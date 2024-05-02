Новости и фильмы об СВО. Телеканал RT расширил вещание в Гондурасе

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Новости и фильмы, в том числе о специальной военной операции на Украине, подготовленные RT en Español, будут транслировать два телеканала - государственный Canal 8 и частный UneTV.

RT считают самым популярным международным новостным каналом на испанском языке, отметили в сообщении.

Его программы и трансляции смотрят в 18 странах Латинской Америки, а суммарная аудитория составила порядка 840 миллионов зрителей.

Ранее главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила , что военные конфликты выгодны для «конгломерата жирных котов», которые управляют США.