07 февраля 2024, 04:17

Новосибирские врачи вытащили из мозга пятилетней девочки 10-сантиметрового червя

Freepik
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Врачи из Новосибирска провели операцию пятилетней девочке, в мозге которой жил паразитический червь. Об этом рассказала пресс-служба Новосибирской областной больницы на странице в соцсети «Вконтакте».

Маленькая пациентка пожаловалась на болезненные ощущения в голове. Также у девочки отказала рука и нога. В ходе обследования врачи выяснили, что у ребенка новообразование в мозге размером 10 сантиметров. Оно появилось в голове из-за паразита эхинококка, который поселился в черепной коробке девочки.

Медики прооперировали несовершеннолетнюю пациентку своими силами. Операция прошла успешно, ребенок стал постепенно чувствовать руку и ногу. Как отметил лечащий врач, в легких девочки нашли кисты, их попробуют устранить с помощью антибиотиков. Если этот способ не принесет результатов, то пациентке придется пережить еще одно вмешательство.

Ранее саратовские врачи вытащили из-под кожи лба пациента 12-сантиметрового червя. Мужчина обратился в больницу с жалобами на припухлость в этой области. Результаты обследования показали, что внутри поселился паразит. Им оказался гельминт, который передается через укус комара.

Дети Больницы Болезни Врачи
07 февраля 2024, 03:27
Маск призвал арестовать тех, кто ратует за репрессии против Такера Карлсона
Global Look Press
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Миллиардер Илон Маск призвал арестовать представителей американского истеблишмента, выступающих за репрессии против журналиста Такера Карлсона из-за его визита в Москву и предстоящего интервью с президентом России Владимиром Путиным. Свое мнение Маск высказал в соцсети Х.

Так предприниматель прокомментировал предупреждение Карлсону, что тот может стать вторым Джулианом Ассанжем, если не будет осторожен.

«Арестуйте тех, кто призывает к его аресту», - заявил Илон Маск.

Ранее Маск осудил идею запретить Карлсону въезд на родину, если журналист возьмет интервью у российского президента. Маск согласился, что такой запрет противоречил бы принципам журналистики и свободы информации.

Карлсон рассказал «Известиям» , что хотел бы посетить Санкт-Петербург и Сибирь. Журналист отметил, что Россия представлялась ему совсем другой.

Россия Интервью Илон Маск Владимир Путин Такер Карлсон
07 февраля 2024, 02:02
Экс-президент Чили разбился на вертолете
Freepik
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Бывший президент Чили Себастьян Пиньера скончался при крушении вертолета. Об этом сообщило радио Biobiochile со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Пиньера умер при падении вертолета в озеро Ранко», - сказано в сообщении.

Бывший министр образования страны Херардо Валера заявил в беседе с каналом TVN, что экс-лидер страны находился в вертолете, который взлетел утром 6 февраля.

По данным радио, помимо Пиньера на борту воздушного транспорта были три его родственника. Члены семьи могли выбраться из упавшего аппарата, однако самому политику этого сделать не удалось. Ему было 74 года. Спасатели обнаружили труп мужчины на глубине примерно 40 метров.

Обстоятельств случившегося пока не раскрыли. По предварительной информации, во время взлета была дождливая погода.

Вертолеты Погода
07 февраля 2024, 00:31
«Финансовые риски». Страны ЕС решили не использовать активы России для помощи Украине
РИА «Новости»
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Государства Евросоюза не поддержали инициативу Бельгии по использованию замороженных активов России в качестве залога для привлечения средств на восстановление Украины. Об этом сообщили журналисты Reuters со ссылкой на анонимного европейского политика, знакомого с ситуацией.

«Мы знаем, что использование активов в качестве залога таит в себе те же юридические, экономические и финансовые риски, что и конфискация», - заявил источник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия защитит свои арестованные активы. По его словам, решения об их изъятии будут «глубоко незаконными». Тех, кто принимает и реализует их, ждут долгие судебные перспективы. По словам представителя Кремля, конфискация активов подорвет основы мировой системы экономики и западные лидеры это осознают.

Неделю назад, 1 февраля, саммит ЕС утвердил предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования украинской стороны.

Россия Евросоюз Экономика
07 февраля 2024, 00:05
Польский министр обороны призвал готовиться к войне с Россией
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Польша должна быть готова к войне с Россией. Об этом заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, его слова передало РИА «Новости».

«С момента, когда за нашей границей разгорелся конфликт, мы должны быть готовы к каждому сценарию», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, готовится ли польская сторона к российскому удару.

По словам Косиняка-Камыша, Польша активно увеличивает военный потенциал.

Ранее новый посол в Нидерландах, российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что Россия не собирается воевать со странами коллективного Запада, в этом нет ни геополитического, ни экономического смысла. Дипломат исключил нападение на государства Европы как сейчас, так и в будущем.

Учебный сценарий вероятного столкновения России и НАТО разработали в Германии. Начало предполагаемого конфликта спрогнозировали на лето 2025 года.

Войны Россия НАТО Польша

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