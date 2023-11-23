«Предполагаемый новый глава правительства Нидерландов. Еще одно государство НАТО переходит к России», - написал он.

По словам Репке, Путину можно ничего не делать, а просто подождать и наблюдать, как Украина полностью лишается поддержки других стран.

Всего на парламентских выборах в Нидерландах участвовали 26 политических партий. По информации экзитполов, крайне правая Партия свободы (PVV), главой которой стал Герт Вилдерс, набирает 35 мест в парламенте. Большинством считаются 76 депутатских мест из 150.

Ранее подавший в отставку премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал абсолютным фаворитом среди кандидатов на пост генсека НАТО. Но на пути к желаемой должности его ждет немало препятствий.