Нового премьера Словакии назвали на Украине мини-Орбаном
Для украинских властей стала неприятностью позиция нового премьера Словакии Роберта Фицо по вопросу военной помощи ВСУ. В связи с этим глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Александр Мережко назвал Фицо мини-версией премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом написало издание Newsweek.
Как ранее заявил Фицо, Словакия больше не будет поставлять Украине вооружение. Также страна не станет поддерживать антироссийские санкции в ущерб себе. По словам Мережко, позиция премьера стала неприятным моментом, а Украина, возможно, столкнулась с «мини-Орбаном».
«Но Словакия всё равно не была самым большим поставщиком помощи для Украины. В то же время я надеюсь, что демократическая оппозиция в Словакии достаточно сильна, чтобы не дать Фицо сделать из этой страны Венгрию», - подчеркнул он.
Журналисты издания уже писали, что президент Украины Владимир Зеленский получил двойной удар со стороны Запада, когда от него отвернулись Словакия и Венгрия.