Как ранее заявил Фицо, Словакия больше не будет поставлять Украине вооружение. Также страна не станет поддерживать антироссийские санкции в ущерб себе. По словам Мережко, позиция премьера стала неприятным моментом, а Украина, возможно, столкнулась с «мини-Орбаном».

«Но Словакия всё равно не была самым большим поставщиком помощи для Украины. В то же время я надеюсь, что демократическая оппозиция в Словакии достаточно сильна, чтобы не дать Фицо сделать из этой страны Венгрию», - подчеркнул он.

Журналисты издания уже писали, что президент Украины Владимир Зеленский получил двойной удар со стороны Запада, когда от него отвернулись Словакия и Венгрия.