Нового кандидата в президенты США от Демпартии выберут в течение двух недель

Председатель Национального комитета Демпартии Джейми Харрисон объявил журналистам, что точную дату онлайн-голосования пока не назначили. Известно лишь, что оно завершится не позднее, чем через две недели - 7 августа. Если вице-президент Камала Харрис станет единственным претендентом, его проведут 1 августа.

В голосовании примут участие 4600 человек. Директор по партийным делам Вероника Мартинес Роман уточнила, что для выдвижения кандидатам предстоит набрать не менее 300 голосов, но не более 50 от одного и того же штата.

После неудачных дебатов действующий президент США Джо Байден вышел из предвыборной гонки. Он поддержал кандидатуру Харрис на выдвижение.