23 июля 2024, 06:20

Нового кандидата в президенты США от Демпартии выберут в течение двух недель

Unsplash
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Электронное голосование Демократической партии за кандидатов в президенты и вице-президенты США пройдет до 7 августа. Об этом сообщила газета The New York Times.

Председатель Национального комитета Демпартии Джейми Харрисон объявил журналистам, что точную дату онлайн-голосования пока не назначили. Известно лишь, что оно завершится не позднее, чем через две недели - 7 августа. Если вице-президент Камала Харрис станет единственным претендентом, его проведут 1 августа.

В голосовании примут участие 4600 человек. Директор по партийным делам Вероника Мартинес Роман уточнила, что для выдвижения кандидатам предстоит набрать не менее 300 голосов, но не более 50 от одного и того же штата.

После неудачных дебатов действующий президент США Джо Байден вышел из предвыборной гонки. Он поддержал кандидатуру Харрис на выдвижение.

США Выборы президента США Джо Байден
23 июля 2024, 05:58
Байден вернется на свое рабочее место в Белом доме после лечения от коронавируса
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден 23 июля вернется в свой кабинет в Белом доме после самоизоляции в резиденции Делавэр, где он болел коронавирусом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опубликованное расписание главы Штатов.

Из представленного графика следует, что президент США покинет дом на курорте Рехобот-Бич в Делавэре в 12:30 (19:30 по московскому времени) и через два часа прибудет на рабочее место в Белом доме. Там он должен принять регулярный брифинг.

После сообщений о болезни Байдена появились слухи, что президент США скончался. Ведущий канала Fox News Брет Байер потребовал от правительства доказательств , что глава государства жив. Потом голос Байдена услышали на выступлении вице-президента Камалы Харрис. Политика подключили по голосовой связи и он мог комментировать происходящее.

США Джо Байден
23 июля 2024, 04:25
В штабе демократов услышали голос Байдена после слухов о его смерти
Публичное достояние
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Главу Белого дома Джо Байдена в режиме голосовой связи подключили к первому выступлению в предвыборном штабе вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента США. Трансляцию вел телеканал TMZ.

Лидер Штатов комментировал голосом выступление Харрис на фоне слухов о его смерти. Во время речи политик обратилась к Байдену с вопросом: «Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?». Он ответил утвердительно по громкой связи. Однако показывать Байдена организаторы выступления не стали.

Ранее у президента США нашли коронавирус. Он остался в своей резиденции в штате Делавэр на самоизоляции. После этого появились слухи о вероятной смерти Байдена, которую могут скрывать в Белом доме. Журналист канала Fox News Брет Байер потребовал от властей привести доказательства , что глава государства действительно жив.

США Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис
23 июля 2024, 04:06
Нетаньяху захотел встретиться с Трампом во время визита в США
РИА «Новости»
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в США планирует встретиться с кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Об этом написала американская газета Politico.

«Нетаньяху приезжает в Вашингтон на этой неделе, чтобы встретиться с президентом Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и законодателями на Капитолийском холме», - указало издание.

По информации газеты, Нетаньяху должен выступить с речью перед конгрессом. Также обсуждается возможность личной встречи израильского премьера и Трампа. Республиканец пока не ответил на предложение о встрече.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль будет защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Так он прокомментировал удар по йеменскому порту Ходейда.

США Израиль Конгресс США Дональд Трамп Джо Байден Камала Харрис Биньямин Нетаньяху
23 июля 2024, 03:56
В США решили следить за угрозами в Арктике с помощью систем в космосе
Freepik
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Американское министерство обороны воспользуется новыми системами наблюдения и предупреждения о ракетном нападении с размещением в космосе для борьбы с угрозами в Арктике. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ из Пентагона.

«Министерство обороны продолжит изучать опции новых космических систем предупреждения о ракетах и систем наблюдения с более широким полярным покрытием», - заявили в сообщении ВС США.

Этот подход поможет Америке усилить противостояние новым аэрокосмическим и морским угрозам, которые исходят из Арктики.

Ранее в администрации американского президента Джо Байдена заявили, что Финляндия, Канада и США решили объединить усилия в строительстве ледокольного флота, чтобы «догнать» Россию и Китай. При этом законодатели и эксперты в США пожаловались на сокращение судостроительных мощностей Америки в последние годы.

США Арктика Космос

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