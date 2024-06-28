28 июня 2024, 07:17

Новое руководство Евросоюза утвердят на сессии Европарламента в июле

Global Look Press
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На саммите Евросоюза в Брюсселе одобрили кандидатуры на ключевые посты в евроинститутах. Их утвердят на сессии Европарламента в июле. Еврокомиссию возглавит Урсула фон дер Ляйен, объявил действующий глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X.

«Евросовет предложил Урсулу фон дер Ляйен в качестве кандидата на пост председателя Еврокомиссии», - заявил он.

Мишеля на посту главы Евросовета заменит экс-премьер Португалии Антониу Кошту , а новым верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности станет премьер Эстонии Кайя Каллас. Фон дер Ляйен приступит к исполнению обязанностей в сентябре, Каллас - в октябре, а Кошту - в декабре. Пленарная сессия Европарламента, на которой утвердят назначения, состоится 16 июля.

В июне начались переговоры о членстве Молдавии и Украины в Евросоюзе. В отличие от них, Грузии пригрозили «закрытой дверью» из-за политики нынешнего правительства.

Еврокомиссия Европа Чиновники Евросоюз Европарламент
28 июня 2024, 07:26
Американские пограничники отказались поддерживать Байдена
Global Look Press
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Американские пограничники раскритиковали президента Джо Байдена из-за ухудшения ситуации на рубежах страны. На выборах осенью они будут голосовать за Дональда Трампа. Об этом РИА «Новости» заявил вице-президент национального совета пограничников США Арт Дель Куэто.

Он прокомментировал слова главы государства на дебатах о том, что его якобы будут поддерживать пограничники, потому что обстановка на границе улучшилась. По мнению Дель Куэто, границы США «были разрушены» с первого дня вступления Байдена в должность президента.

«Профсоюз пограничников никогда не поддерживал и не будет поддерживать президента Байдена», - указал он.

Дель Куэто добавил, что нацсовет пограничников безоговорочно поддержит Трампа на выборах.

Ранее телеканал CNN сообщил, что выступление Байдена на дебатах оказалось провальным. Речь главы государства была невыразительной, он много запинался и часто не мог довести свои мысли до конца. В издании подчеркнули, что выступление вызвало панику у демократов.

США Мигранты Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
28 июня 2024, 07:22
Евросоюз решил разработать новый режим санкций против России
Unsplash
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Евросоюз сообщил о намерении разработать новый режим санкций против России. Это станет ответом на «дестабилизирующие действия за рубежом», указывается в заявлении, выпущенном по итогам саммита ЕС.

Евросоюз сообщил о намерении разработать новый режим санкций против России. Это станет ответом на «дестабилизирующие действия за рубежом», указывается в заявлении , выпущенном по итогам саммита ЕС.

В заявлении также отмечается, что Евросоюз осуждает направленную против себя гибридную деятельность, в частности «запугивание, саботаж, дезинформацию», и намерен вести тесное сотрудничество с партнерами для ее выявления и противодействия ей.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что западные страны «приближают себя к точке невозврата», принимая все новые меры против РФ. Он добавил, что ответные меры не заставят себя ждать.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указал на то, что 14-й пакет санкций бесполезен и лишь в очередной раз демонстрирует враждебность Евросоюза.

«Евросовет повторяет свой призыв к Совету [ЕС] продолжать работу над новым режимом санкций», - подчеркивается в документе.

О том, в чем именно состоят новшества, информации нет.

Санкции Россия Евросоюз
28 июня 2024, 06:59
Выступление Байдена на дебатах заставило демократов паниковать
Global Look Press
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Даже сторонники признали выступление действующего президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах провальным. Демократы пришли в отчаяние и запаниковали, сообщил телеканал CNN.

Журналисты опросили несколько членов партии, следивших за дебатами. Они сочли выступление Байдена, по меньшей мере, невыразительным. Речь политика периодически прерывалась, и он не мог закончить мысль по некоторым вопросам. Собеседники телеканала заявили, что президент уступил позиции даже в таких темах, как аборты, где демократы традиционно имели преимущество.

«Байден выглядит и звучит ужасно. Он бессвязный», - сказал бывший сотрудник Белого дома.

Другой член Демократический партии заявил, что он выступил ужасно. Еще один сторонник предположил, что Байден проиграет. Многие демократы признали, что это не лучшая кандидатура для выдвижения на ноябрьские выборы.

Телезрители заметили, что во время дебатов Байден практически не моргал. На 20-й минуте политик сбился и «завис».

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы
28 июня 2024, 06:43
Мятеж в Боливии связали с Россией
Global Look Press
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Попытку госпереворота в Боливии могли организовать извне. Министр обороны страны Эдмундо Новильо с разговоре с РИА «Новости» допустил, что поводом мог стать визит президента страны Луиса Арсе в Россию.

«Могут быть разные факторы внешнего характера. <…> Мы не исключаем, что все это было подстегнуто, продиктовано внешними интересами», - сказал он.

Новильо заявил, что другие страны всегда стремились контролировать политические силы Боливии ради доступа к природным ресурсам, в первую очередь, к литию. Он не исключил, что путч организовали, чтобы разрушить демократический режим.

В последний раз Арсе приезжал в Россию в июне. Он участвовал в ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге.

Военные под предводительством генерала Хуана Хосе Суниги 26 июня попытались захватить президентский дворец. Не менее девяти человек пострадали, около 10 военных задержали. МИД России поддержал действующую власть Боливии.

Международные отношения Россия Беспорядки Боливия

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