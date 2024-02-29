Новая Зеландия ввела очередные антироссийские санкции

Рестрикции ввели против 45 физических лиц и 16 компаний, которые, как считают в Веллингтоне, помогают России уклоняться от санкций или содействуют закупкам военной техники. Кроме того, Новая Зеландия ввела ограничения на стоимость нефти российского происхождения.

Власти Новой Зеландии последовали примеру западных стран, которые ввели антироссийские санкции из-за спецоперации. Они надеются, что рестрикции будут препятствовать развитию технологий в России.

Ранее европейские власти включили в 13-й пакет санкций руководителей некоторых российских предприятий, связанных с оборонным комплексом. В Госдуме заявили, что страна уже адаптировалась к этим ограничениям , они практически не влияют на российскую экономику.