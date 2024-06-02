Новая Зеландия начала разрабатывать возможность присоединения к AUKUS

Она подчеркнула, что Новая Зеландия может стать активным и конструктивным партнером объединения. Коллинз также указала на важность вопросов, связанных с безопасностью Тихоокеанского региона. По ее словам, он становится все более важным как «театр стратегической конкуренции». Министр обороны Новой Зеландии также выразила мнение, что некоторые государства подрывают безопасность региона.

«Вместо того чтобы считать себя изолированными островными государствами, тихоокеанские страны все чаще представляют себя крупными океанскими государствами», подчеркнула она.

Ранее Новая Зеландия расширила список санкций против России. В перечень включили еще 28 физических и 14 юридических лиц. По информации МИД Новой Зеландии, ограничения ввели против людей и организаций, якобы причастных к поставкам оружия из КНДР и Ирана в Россию.