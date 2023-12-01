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Читатели отметили, что Зеленский перестал клянчить деньги и начал выражать благодарность «за символическое рукопожатие». Некоторые посчитали это новой тактикой украинского президента.

«Новая тактика? Вы попросили кредит и обещали его закрыть. Нет кредита? Капут? Мои соболезнования», - высказался один из читателей.

«О Господи… Международный уличный бродяга-попрошайка ищет еще денег», - прокомментировал другой пользователь.

Он также обвинил Зеленского, что тот слишком долго лгал своим гражданам. Третий не поверил в искренность украинского лидера и заявил, что президент «светит актерской мордой, вероятно, снова хочет денег».

Верховная рада отменила выборы президента на Украине, тем самым окончательно «сбросив маски». Зеленский боится появления конкурентов и что придется делиться «баблом», считает зампред СБ РФ Дмитрий Медведев.