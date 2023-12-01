01 декабря 2023, 03:57

«Новая тактика». Зеленский перестал просить деньги у ЕС

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В заявлении президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с европейскими лидерами нет ни слова о финансовой помощи. Странность в поведении украинского главы заметили пользователи соцсети X.

Читатели отметили, что Зеленский перестал клянчить деньги и начал выражать благодарность «за символическое рукопожатие». Некоторые посчитали это новой тактикой украинского президента.

«Новая тактика? Вы попросили кредит и обещали его закрыть. Нет кредита? Капут? Мои соболезнования», - высказался один из читателей.

«О Господи… Международный уличный бродяга-попрошайка ищет еще денег», - прокомментировал другой пользователь.

Он также обвинил Зеленского, что тот слишком долго лгал своим гражданам. Третий не поверил в искренность украинского лидера и заявил, что президент «светит актерской мордой, вероятно, снова хочет денег».

Верховная рада отменила выборы президента на Украине, тем самым окончательно «сбросив маски». Зеленский боится появления конкурентов и что придется делиться «баблом», считает зампред СБ РФ Дмитрий Медведев.

Владимир Зеленский Украина Деньги
01 декабря 2023, 02:49
Финские СМИ указали на последствия разрыва отношений с Россией
Unsplash
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Разорвав отношения с Россией, Финляндия разрушила экономику приграничных регионов. Многие финны потеряли работу из-за отсутствия российских туристов, написала газета dikGAZETE.

«Вся торговая, логистическая, развлекательная инфраструктура, в которую финские предприятия за три десятилетия вложили сотни миллионов долларов для обслуживания российских туристов, сейчас пустует, ветшает и разрушается, в результате чего десятки тысяч финских предпринимателей, торговцев и рабочих долгое время остаются без работы, по уши в долгах», - заявил обозреватель издания.

Политика властей страны олицетворяет царящее в Европе «безумие и тиранию», считает автор материала.

Правительство Финляндии расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Россией. Постановление вступит в силу 24 января 2024 года. Ранее финны установили двойные заграждения у границы с РФ, КПП закрыты. Пограничникам разрешили применять «мягкие средства» против беженцев.

Финляндия Россия
01 декабря 2023, 02:22
Украинские водители пожаловались на польских «пиратов»
РИА «Новости»
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Украинские водители выразили недовольство акцией польских перевозчиков и фермеров, которые перекрыли границу. Поляков назвали пиратами, об этом написало издание El País.

Украинские водители выразили недовольство акцией польских перевозчиков и фермеров, которые перекрыли границу. Поляков назвали пиратами, об этом написало издание El País.

«Эти люди (участники протеста - прим. ред.) - террористы, они как пираты в Ливии, и самое страшное, что их мало, но они пользуются поддержкой Варшавы», - пожаловался один из украинских водителей.

Собеседник издания рассказал, что ему пришлось простоять на границе семь дней без возможности помыться и сходить в туалет.

К акции протеста польских водителей возле украинской границы присоединился Союз словацких автомобильных перевозчиков. Дальнобойщики раскритиковали Евросоюз за отмену разрешительной системы для украинских транспортных компаний.

Протесты Украина Польша
01 декабря 2023, 00:42
«Жаждет любоваться Лавровым». Захарова ответила на выпад Бербок в адрес главы МИД РФ
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на выпад министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в адрес ее коллеги Сергея Лаврова. Дипломат высказалась в своем Telegram-канале.

Бербок заявила, что Лавров на заседании Совета глав МИД ОБСЕ «появляется в зале только тогда, когда говорит сам, а не для того, чтобы слушать других». Захарова напомнила, что российской делегации отказали в участии в прошлом году.

«Жаль, что она (Бербок - прим. ред.) раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале», - заявила представитель МИД РФ.

В таком случае страны НАТО, понимая печаль Бербок, не препятствовали бы прибытию делегации из России на международные форумы, заключила Захарова.

Она также добавила, что все выступления транслируются онлайн и послушать их можно будет в любое время и в любом месте.

Заседание совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе началось в столице Северной Македонии 30 ноября. Поездка Лаврова в Скопье стала первым визитом министра в Европейский союз после начала спецоперации.

ОБСЕ Сергей Лавров Мария Захарова
30 ноября 2023, 23:54
Хуситы в Йемене заявили, что снова атакуют Израиль, если ЦАХАЛ ударит по Газе
РИА «Новости»
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Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) готово возобновить боевые действия против Израиля, если тот снова нанесет удары по сектору Газа. Об этом сказано в заявлении их вооруженных сил, которое опубликовал представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.

Он отметил, что ВС Йемена не перестанет блокировать суда еврейского государства в Красном море. Движение намерено «защищать страну и противостоять всем враждебным угрозам».

Гуманитарное перемирие в секторе Газа началось 24 ноября. На следующий день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пригрозила возобновить удары по анклаву , если радикальное палестинское движение ХАМАС не освободит заложников.

Радикалы обвинили военных еврейского государства в нарушении соглашения по освобождению пленных. ЦАХАЛ опроверг эти данные и заявил, что претензии ХАМАС «поставили в неловкое положение посредников в лице Египта и Катара».

По данным Израиля, в секторе Газа удерживают около 215 заложников. Международный комитет Красного Креста заявил об освобождении 24 пленных ХАМАС.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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