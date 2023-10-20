Новая стадия войны. Что ждет Палестину?

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Израильтяне считают себя избранным и всемогущим народом и верят, что им никто не может причинить вреда. Это психологический момент. Они полагаются на поддержку Америки и Великобритании. Однако они не понимают, что эти страны действуют только в своих интересах и готовы предать любого.

Америка и Британия - уже не те страны, не те мощные силы. Как выгнали Францию из Африки, так и Израиль выгонят с палестинских земель. Израильтяне до сих пор живут в мифе о своей непобедимости, они не хотят просыпаться. Однако иранская сила может дать им «пинка», и они проснутся. Но когда это произойдет, может быть уже слишком поздно.

Далее - прямая речь.

Новый сценарий Во время предыдущих войн при президентстве в США Джорджа Буша были предприняты попытки достигнуть соглашения между сионистским режимом (политическое движение, целью которого является объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине - в Израиле - прим. ред.) и палестинским народом.

Мы видели, что война не остановилась, и преступные поступки не прекратились. Палестинский народ продолжает страдать, и политические договоренности не останавливают эту трагедию. Дальнейшие политические договоренности не остановят движение ХАМАС и дух палестинского народа.

Начинается другая стадия этой войны. Вчерашняя атака йеменских сил свидетельствует о вмешательстве прокси-сил Ирана. Это означает, что Иран начинает играть все более активную роль в конфликте. Освобождение палестинской земли от сионистского режима становится неизбежным. Это священное обещание, которое будет исполнено. Эта земля будет освобождена от оккупанта, и ей будет управлять палестинский народ. Ход событий нам это все покажет.