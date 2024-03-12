Новая кипрская партия «Элпис» заявила о желании развивать отношения с Россией

«Надежда - так называется наша политическая партия. И это надежда снова быть с русским народом», - подчеркнул он.

Теофилакту указал на то, что Кипр - небольшая территория. Но страна находится в стратегической точке. По его словам, не случайно Великобритания до сих пор держит там свои базы.

Он заверил, что союз с российской стороной будет иметь эффект взаимовыгоды. На Кипре проживает много россиян. Соотечественники вступают в семейную жизнь с гражданами этой страны или открывают на острове свое дело. Теофилакту заверил, что все это идет на пользу кипрскому народу.

Но из-за санкций остров многое теряет. От это страдает туристический бизнес. Теофилакту задался вопросом, почему бы тогда российским туристам не вернуться на местные пляжи, в рестораны и отели.

Скоро на Мальдивах откроется генконсульство РФ. Распоряжение о начале его работы в Мале подписал премьер-министр Михаил Мишустин.