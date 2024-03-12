12 марта 2024, 07:57

Новая кипрская партия «Элпис» заявила о желании развивать отношения с Россией

Pxhere
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Новая кипрская партия «Элпис» планирует налаживать отношения с Россией. Об этом сообщил РИА «Новости» ее лидер Андреас Теофилакту.

«Надежда - так называется наша политическая партия. И это надежда снова быть с русским народом», - подчеркнул он.

Теофилакту указал на то, что Кипр - небольшая территория. Но страна находится в стратегической точке. По его словам, не случайно Великобритания до сих пор держит там свои базы.

Он заверил, что союз с российской стороной будет иметь эффект взаимовыгоды. На Кипре проживает много россиян. Соотечественники вступают в семейную жизнь с гражданами этой страны или открывают на острове свое дело. Теофилакту заверил, что все это идет на пользу кипрскому народу.

Но из-за санкций остров многое теряет. От это страдает туристический бизнес. Теофилакту задался вопросом, почему бы тогда российским туристам не вернуться на местные пляжи, в рестораны и отели.

Скоро на Мальдивах откроется генконсульство РФ. Распоряжение о начале его работы в Мале подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кипр Отношения Санкции Россия Бизнес
12 марта 2024, 08:13
Мадуро сравнил израильские бомбежки Газы с истреблением евреев Гитлером
РИА «Новости»
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Действия Израиля в отношении жителей Газы похожи на истребление евреев нацистской Германией. Такое мнение выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Его слова передал телеканал Venezolana de Televisión.

Действия Израиля в отношении жителей Газы похожи на истребление евреев нацистской Германией. Такое мнение выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Его слова передал телеканал Venezolana de Televisión.

Мадуро подчеркнул, что израильские военные бомбят мечети и убивают людей прямо во время молитвы. Это настоящее преследование палестинского народа.

«Холокост евреев сегодня превратился в палестинский холокост», - добавил венесуэльский лидер.

Он выразил надежду на то, что молитвы мусульман в месяц Рамадан помогут достижению мира. Мадуро отметил, что вместе с Папой Франциском он выступает за справедливое разрешение конфликта.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в анклаве может завершиться в течение одного-двух месяцев.

Германия Израиль Венесуэла
12 марта 2024, 08:02
Бывшего банкира во Франции обязали вернуть выигранные в суде 4,5 млн евро за увольнение
Unsplash
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Бертран Лавин пытался дважды отсудить компенсацию за неправомерное увольнение из BNP Paribas. Несмотря на победу, бывший банкир получит только одну выплату. Верховный суд Франции обязал его вернуть 4,5 миллиона евро, сообщило агентство Bloomberg.

Мужчина проработал в BNP Paribas 15 лет. Его уволили в 2013 году при расследовании дела о фальсификации австралийской базовой ставки. На тот момент он работал в Великобритании по французскому контракту и сначала подал иск в Лондоне, затем - в Париже.

Оба суда признали увольнение незаконным. В первом случае Бертрану Лавину присудили компенсацию на сумму 81,2 тысячи фунтов стерлингов (95,1 тысячи евро), во втором - 4,5 миллиона евро.

Однако мужчина получит лишь меньшую сумму. Верховный суд Франции постановил, что банкир основывал свой французский иск на решении британского суда, а это недопустимо. После консультации с судьями Евросоюза суд постановил не оставлять ему 4,5 миллиона евро.

В Воронеже торговая сеть «Магнит» выплатила компенсацию сотруднику IT-отдела, уволенному после ухода на службу по контракту. Мужчина получил матпомощь и деньги за вынужденный прогул.

Великобритания Суд Работа Франция Деньги
12 марта 2024, 07:37
Филиппо спрогнозировал сбои в планах ЕС при победе Трампа
РИА «Новости»
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Если республиканец Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США, то это приведет к сбою «в стратегическом планировании» Евросоюза, поскольку Брюссель полностью подчинен Вашингтону. Такое мнение выразил французский политик Флориан Филиппо. Его слова привело РИА «Новости».

Филиппо указал, что ЕС не сможет «синхронизироваться» с США, ведь западное государство перейдет «в лагерь плохих». Несмотря на намерения Трампа выйти из НАТО, это не означает отказ американских властей от влияния на Европу.

По его мнению, это объясняется разными финансовыми возможностями США и ЕС. Все это скажется на долгосрочных планах блока, подытожил французский политик.

Ранее политолог Данила Гуреев заявил, что Трамп пытается сделать все ради победы на выборах. Поэтому он готов делать громкие заявления, в том числе об Украине и НАТО.

США НАТО Выборы
12 марта 2024, 07:25
Бывший инженер Boeing после дачи показаний умер при загадочных обстоятельствах
Unsplash
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Бывшего инженера Boeing по контролю за качеством Джона Барнетта обнаружили мертвым в собственной машине. Именно он дал важные для расследования показания о проблемах при сборке самолетов, сообщил Daily Mail.

Тело 62-летнего мужчины нашли в грузовике на парковке отеля в Южной Каролине. Началось расследование. По одной из версий, Джон Барнетт ранил себя сам.

Он проработал на заводе Boeing в Северном Чарльстоне, где строили модели 787 Dreamliner, 32 года и вышел на пенсию семь лет назад. За несколько дней до гибели Джон Барнетт дал показания по иску против авиационного гиганта и заявил, что Boeing использовал при сборке самолетов некачественные детали.

«Защита допрашивала его на протяжении семи часов, разрешенных правилами, в четверг. Я допрашивал его весь день вчера [в пятницу] и не закончил. Мы договорились продолжить», - рассказал адвокат Брайан Ноулз.

Рабочие, по словам Джона Барнетта, находились по давлением и вынужденно ставили второсортные комплектующие ради соблюдения сроков производства. Проверка Федерального управления гражданской авиации США подтвердила его слова.

Самым громким скандалом с участием Boeing стал полет из Портленда в Онтарио. У самолета авиакомпании Alaska Airlines оторвался фрагмент фюзеляжа.

Авиация Самолеты Boeing

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