«Новая гонка вооружений». МИД отреагировал на планы США разместить ракеты в АТР

Дипломат подчеркнул, что «ничего хорошего» планы США не предвещают. Это лишь приведет к гонке ракетных вооружений и угрожает стабильности в мире. Россия будет вынуждена реагировать, чтобы обеспечить свою безопасность.

«Ведь под ударом американских ракет с коротким подлетным временем могут оказаться критически важные российские объекты», - пояснил Машков.

Он подчеркнул, что Россия не будет связана мораторием на размещение РСМД, если ракеты США появятся в АТР. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков назвал «необратимыми» планы американского руководства о двойном сдерживании России.