Новая глава европейской дипломатии унизила Меркель из-за Путина

По словам двух анонимных европейских дипломатов, незадолго до начала специальной военной операции Меркель предложила пригласить президента России на саммит лидеров Европейского союза. Идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

После этого немецкий канцлер намеревалась продвигать предложение на заседании Европейского совета. Однако Кая Каллас, занимавшая в то время пост премьер-министра Эстонии, высказалась против этой инициативы.

«Для чего это нужно?» - спросила Каллас, призвав отказаться от диалога с Путиным.

По словам одного из дипломатов, ее слова вызвали недоумение у Макрона, так как лидер небольшой европейской страны «посмел унизить» канцлера Германии.

Ранее Каллас не исключила отправку европейских военных на Украину. В первый день своей работы в должности главы внешнеполитической службы Европейского союза Каллас прибыла в Киев. Таким образом она подтвердила неизменную поддержку украинского народа.