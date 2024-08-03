03 августа 2024, 15:54

«Новая чума». Европа захлебнулась от распространения фентанила

Global Look Press
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Рост популярности наркотика фентанила станет новой чумой для Европы. Об этом написал в обращении к Еврокомиссии европарламентарий от Италии Паоло Инсельвини.

«Учитывая, что он продается по низкой цене и становится все более доступным на нашем континенте, фентанил, также известный как „наркотик-зомби“, может стать новой „черной чумой“ в Европе», - выразил он свои опасения.

Распространение подобных фентанилу веществ стало неконтролируемым бедствием в Соединенных Штатах. Подобная тенденция может привести к разрушению миллионов жизней и в Европе.

Американские власти забили тревогу: синтетический опиоид фентанил убивает все больше и больше граждан.

Нарколог Алексей Казанцев рассказал: главное в том, что фентанил гораздо опаснее героина и метадона , так как невозможно точно рассчитать его дозу.

Ситуация вышла на катастрофический уровень, но отменять закон о декриминализации наркотиков в стране не торопятся.

Вместо этого члены американского конгресса обвинили Китай в прямой причастности к опиоидной эпидемии в стране. Якобы КНР напрямую субсидирует производство и экспорт синтетических наркотиков за счет налоговых льгот.

Ранее Белый дом запрашивал финансирование в размере 1,2 миллиарда долларов на укрепление контроля за оборотом запрещенных веществ. Но решить проблему не удалось.

США Наркотики Италия Еврокомиссия Европа
03 августа 2024, 17:41
Израиль ударил по командному центру ХАМАС на севере Газы
Global Look Press
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Истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по командному центру ХАМАС на севере сектора Газа. Члены палестинской группировки использовали для помещения школьного комплекса для производства оружия и укрытия своего командования. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В организации подчеркнули, что координаты объекта предоставили разведывательные службы Израиля. В ходе своей работы в палестинском анклаве они установили, что участники ХАМАС использовали здание учебной организации для координации терактов на территории Израиля Также в помещениях хранилось и производилось оружие.

Перед вылетом истребителей военные предприняли шаги по предупреждению мирного населения о предстоящем ударе и призвали людей эвакуироваться. Здание поразили при помощи высокоточных боеприпасов.

Израиль Армия Конфликт Израиля и Палестины
03 августа 2024, 17:06
Иран предупредил Израиль о «скором суровом» ответном ударе
РИА «Новости»
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Иранские дипломаты пообещали «скорый суровый» ответный удар по Израилю, не уточнив, где и когда он произойдет. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден предложил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху развернуть силы ПВО для обороны.

Отношения между странами обострились после убийства в Тегеране лидера политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Корпус стражей Исламской революции Ирана обвинил в произошедшем США и Израиль и пообещал отомстить.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на гибель Хании. Над мечетью Джамхаран подняли символ мести - красный флаг.

Израиль Иран Ближний Восток
03 августа 2024, 16:38
В Иране рассказали подробности о гибели Хании
Global Look Press
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Лидера политбюро движения ХАМАС Исмаила Ханию убили снарядом малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов. Об этом сообщило иранское информагентство IRNA.

По их данным, Корпус стражей Исламской революции опубликовал заявление, в котором обвинил в произошедшем Израиль и США. Организация пообещала «суровое наказание» в ответ на гибель Хании.

Накануне президент США Джо Байден предложил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху американские вооружения для противовоздушной обороны.

Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю. Над знаменитой мечетью Джамхаран подняли красный флаг , символизирующий месть.

Израиль Иран Ближний Восток
03 августа 2024, 14:43
Мадуро допустил передачу прав на разработку нефти и газа странам БРИКС
Global Look Press
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключил передачу прав на разработку нефтяных и газовых месторождений на территории страны государствам БРИКС. Об этом сообщил телеканал VTV.

«Венесуэла открыта миру и подписала контракты с иностранными инвесторами, чтобы открыть путь к новому этапу торгово-экономических, политических и культурных отношений с другими странами», - отметили журналисты.

Мадуро подчеркнул, что Венесуэла заинтересована в возможностях, которые дает БРИКС. Ранее президент получил приглашение на саммит объединения, который пройдет в октябре России.

Сейчас законодатели США и Евросоюза вынуждают Мадуро уйти с должности президента после прошедших выборов. Они угрожают ему «ответственностью», если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства, и убеждают мир признать победителем голосования оппозиционера Эдмундо Гонсалеса.

Для некоторых стран Мадуро является неудобным политиком, заявлял ранее политолог Сергей Маркелов. Но единственный сценарий, при котором могут состояться новые выборы, - это смерть нынешнего президента, физическое устранение. Еще один вариант - полное уничтожение экономики государства.

Газ Венесуэла Николас Мадуро Международные отношения Нефть БРИКС

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