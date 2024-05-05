Норвежским лососям скормили почти всю балтийскую сельдь

Пойманную траулерами сельдь измельчают и отправляют в качестве корма лососям. Норвегия - ведущая страна по культивированию красной рыбы, на нее приходится более половины выращиваемого лосося в мире. Только в прошлом году норвежские фермы экспортировали рыбы на 17 миллиардов долларов.

В то же с 1960-х годов время запасы сельди в Балтике истощились на 90%, в связи с чем бьют тревогу ученые. В издании подчеркнули, что исчезновение сельди может стать катастрофой для экосистем, так как ей питаются млекопитающие, птицы и другие рыбы.

Ситуацию прокомментировал сотрудник Центра океанических исследований Гельмгольца в Киле Райнер Фрезе.

«Не может быть никаких сомнений в том, что основная часть улова сельди и кильки в Балтике идет на рыбную муку и жир, норвежская аквакультура лосося является одним из основных конечных потребителей», - подчеркнул он.

Ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что самой полезной рыбой являются сельдь, горбуша, треска, кета, минтай и скумбрия. Она также предостерегла россиян от употребления тилапии и пангасиуса из-за возможного содержания в них вредных веществ.