13 января 2024, 08:24

Норвежская компания заявила о зависимости Европы от российских удобрений

РИА «Новости»
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Европа впала в новую зависимость от России, теперь — в сфере продовольствия и удобрений. Об этом заявил президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер. Его процитировало издание Euractiv.

Европа впала в новую зависимость от России, теперь - в сфере продовольствия и удобрений. Об этом заявил президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер. Его процитировало издание Euractiv.

Он отметил, что раньше Европа находилась в энергетической зависимости от РФ - сейчас ситуация меняется, но для домохозяйств и промышленности это обернулось большими издержками.

«Я был бы очень обеспокоен, если бы мы, как лунатики, повторяли с удобрениями то же самое, что мы делали с энергией», - подчеркнул Холзетер.

Президент Yara призвал создавать для фермеров стимулы, а для европейской промышленности - «предсказуемую структуру финансирования».

В декабре 2023 года депутат бундестага от блока ХДС/ХСС Тильман Кубан предложил бундестагу изучить тему возможных санкций против России в сфере удобрений. Он также предложил сделать более устойчивыми цепочки переработки в Европе и в Германии в частности. По данным Кубана, за первые полгода 2023-го Россия более чем втрое нарастила объем поставок удобрений в Германию.

Европа Россия Удобрения
13 января 2024, 07:46
Китайский профессор назвал имя возможного победителя на выборах на Тайване
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Победу на выборах на Тайване одержит кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который выступает за независимость острова. Об этом РИА «Новости» заявил профессор Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Чжао Хунвэй.

Он отметил, что благодаря кандидату от ДПП Белый дом продолжит манипулировать тайваньским вопросом. Чжао напомнил, что на Тайване становится все больше сторонников независимости.

По его словам, еще двумя основными кандидатами на выборах стали Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ, которые выступают против объединения острова с Китаем. Профессор объяснил, что победу одержит кандидат от ДПП, так как в правящей партии разрастается коррупция и незаконная деятельность.

«В такой обстановке Лай Циндэ без какой-либо интриги победит на выборах в этом году», - заключил эксперт.

Ранее МИД Китая сообщил, что тайваньский вопрос является «красной линией» в отношениях с США. Представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин предостерегла Белый дом от вмешательства во внутренние дела страны.

США Китай Тайвань Выборы
13 января 2024, 07:26
Пентагон озвучил цель ракетных атак США в Йемене
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США поразили ракетой Tomahawk радарную установку хуситов на территории Йемена. Об этом сообщило Центральное командование (CENTCOM) в соцсети X (бывший Twitter).

Ракету Tomahawk Land Attac запустили с авианосца USS Carney.

«В 3:45 по времени Саны (совпадает с московским временем) 13 января силы США нанесли удар против радарной установки хуситов в Йемене», - отметили в CENTCOM.

В Центральном командовании США объяснили, что с помощью ракетного удара военные попытались снизить боевой потенциал хуситов, которые нападали на корабли в Красном море. Атака американских ВМС стала продолжением действий 12 января, но проводилась отдельно от международной коалиции.

Ранее СМИ заявили о нападении хуситов на танкер с российской нефтью в Аденском заливе, корабль шел под флагом Панамы. По информации британской компании Ambrey, боевики атаковали судно по ошибке. Организация морских торговых операций зафиксировала запуск ракеты в 90 морских милях к юго-востоку от города Аден.

США Ракеты Пентагон Йемен
13 января 2024, 04:57
Сбежавший из России трансгендер Антон Бабкин покончил с собой в Нидерландах
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Покинувшего Россию представителя ЛГБТ*-сообщества Антона Бабкина нашли мертвым в Нидерландах. Как сообщил Telegram-канал Mash, трансгендер свел счеты с жизнью.

По данным канала, его тело нашли в лагере для беженцев в городе Драхтен. Он уехал в Европу в поисках другой жизни после начала специальной военной операции. В социальных сетях Бабкин постоянно говорил про свою изолированность, отсутствие медицинской помощи и сложности с трудоустройством в новой стране. Также Антона беспокоило, что его могут депортировать из государства.

Журналисты отметили, что это уже пятый случай самоубийства. До этого другие четыре ЛГБТ*-активиста покончили с собой после переезда в Европу.

Ранее трансгендерного боевика ВСУ избили в центре Львова. Нападавшему не понравилось, как выглядит офицер, и он ударил его по лицу.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Покинувшего Россию представителя ЛГБТ*-сообщества Антона Бабкина нашли мертвым в Нидерландах. Как сообщил Telegram-канал Mash , трансгендер свел счеты с жизнью.

ЛГБТ Россия Нидерланды
13 января 2024, 04:40
США и Британия нанесли новый авиаудар по северу столицы Йемена
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Соединенные Штаты и Великобритания нанесли новый авиаудар по северу столицы Йемена Сане. Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

По данным источника РИА «Новости» в администрации города, авиация ударила по авиационной базе Ад-Длейми.

«Авиация США и Великобритании снова нанесла удар по авиационной базе Ад-Длейми на севере Саны», - сообщил собеседник агентства.

Ранее американское командование ВВС сообщило, что в ночь на 12 января нанесло удары более чем по 60 объектам хуситов. Для поражения целей военные использовали свыше 100 высокоточных боеприпасов разного вида. Американцы назвали удары по Йемену ответом на угрозы свободе судоходства в Красном море.

Удары США и Великобритании по Йемену несут риски расширения конфликта на Ближнем Востоке, предупредили в ООН. Ситуация в регионе может ухудшиться.

США Авиация Великобритания Взрывы Йемен

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