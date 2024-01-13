Норвежская компания заявила о зависимости Европы от российских удобрений

Европа впала в новую зависимость от России, теперь - в сфере продовольствия и удобрений. Об этом заявил президент норвежской химической компании Yara Свейн Торе Холзетер. Его процитировало издание Euractiv.

Он отметил, что раньше Европа находилась в энергетической зависимости от РФ - сейчас ситуация меняется, но для домохозяйств и промышленности это обернулось большими издержками.

«Я был бы очень обеспокоен, если бы мы, как лунатики, повторяли с удобрениями то же самое, что мы делали с энергией», - подчеркнул Холзетер.

Президент Yara призвал создавать для фермеров стимулы, а для европейской промышленности - «предсказуемую структуру финансирования».

В декабре 2023 года депутат бундестага от блока ХДС/ХСС Тильман Кубан предложил бундестагу изучить тему возможных санкций против России в сфере удобрений. Он также предложил сделать более устойчивыми цепочки переработки в Европе и в Германии в частности. По данным Кубана, за первые полгода 2023-го Россия более чем втрое нарастила объем поставок удобрений в Германию.