Норвежцам до 15 лет запретят пользоваться соцсетями
Премьер Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что жителям страны до 15 лет могут запретить пользоваться соцсетями. Об этом сообщила британская газета The Guardian.
Сейчас возрастной ценз в Норвегии составляет 13 лет, но дети более младшего возраста - в частности, до 72% 11-летних, - все равно находят способы пользоваться соцсетями. Стере призвал политиков защитить подрастающее поколение от «власти алгоритмов».
Ранее российское Министерство просвещения опубликовало рекомендации , как оградить детей от опасностей в интернете. Родителям среди прочего рекомендовали воспитывать в них осознанное отношение к покупкам, в том числе онлайн, обращать внимание на то, что подростки ищут в Сети, и при необходимости вести беседы.