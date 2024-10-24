Норвежцам до 15 лет запретят пользоваться соцсетями

Сейчас возрастной ценз в Норвегии составляет 13 лет, но дети более младшего возраста - в частности, до 72% 11-летних, - все равно находят способы пользоваться соцсетями. Стере призвал политиков защитить подрастающее поколение от «власти алгоритмов».

Ранее российское Министерство просвещения опубликовало рекомендации , как оградить детей от опасностей в интернете. Родителям среди прочего рекомендовали воспитывать в них осознанное отношение к покупкам, в том числе онлайн, обращать внимание на то, что подростки ищут в Сети, и при необходимости вести беседы.