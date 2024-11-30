Норвегия заработала миллиарды долларов из-за вытеснения российского газа

По его словам, антироссийские санкции двойственно отразились на норвежской экономике. С одной стороны, страна обеспечила себе на вытеснении газа из России сверхдоход в 115 миллиардов долларов сверхдоходов. В то же время норвежские компании почти полностью ушли с российской территории, добавил Корчунов. Он отметил, что Норвегия практически пошла на демонтаж двусторонних торгово-экономических отношений.

«Двусторонняя торговля сведена к минимуму и ограничена узким перечнем неподсанкционных товаров. Особенно сильно пострадали норвежские судоремонтные предприятия на севере Норвегии», - подчеркнул дипломат.

Ранее агентство Bloomberg предупредило о росте цен на энергоносители в Европе. Из-за холодной зимы регион быстрее будет истощать свои запасы газа, отметило издание.