30 ноября 2024, 07:42

Норвегия заработала миллиарды долларов из-за вытеснения российского газа

РИА «Новости»
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После сокращения поставок в Европу российского газа заработок Норвегии составил более 115 миллиардов долларов сверхдоходов. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Осло Николай Корчунов.

По его словам, антироссийские санкции двойственно отразились на норвежской экономике. С одной стороны, страна обеспечила себе на вытеснении газа из России сверхдоход в 115 миллиардов долларов сверхдоходов. В то же время норвежские компании почти полностью ушли с российской территории, добавил Корчунов. Он отметил, что Норвегия практически пошла на демонтаж двусторонних торгово-экономических отношений.

«Двусторонняя торговля сведена к минимуму и ограничена узким перечнем неподсанкционных товаров. Особенно сильно пострадали норвежские судоремонтные предприятия на севере Норвегии», - подчеркнул дипломат.

Ранее агентство Bloomberg предупредило о росте цен на энергоносители в Европе. Из-за холодной зимы регион быстрее будет истощать свои запасы газа, отметило издание.

Газ Норвегия Экономика
30 ноября 2024, 06:06
Наступление боевиков в Сирии: турецкий аналитик раскрыл, кто может за ним стоять
Freepik
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Боевики террористических группировок неслучайно начали наступление на Алеппо в момент ослабления Израиля в противостоянии с «Хезболлой», считает преподаватель Газиантепского университета Али Фуат Гекче. В беседе с газетой Aydınlık он допустил, что террористы действуют в интересах США и Израиля, стремящихся дестабилизировать регион.

По мнению доктора Гекче, радикалы в Сирии выступают в роли прокси-силы США, выполняя задачу по ослаблению тылов «Хезболлы». Он подчеркнул, что Алеппо является стратегически важным городом для этой организации, и контроль над ним выгоден Израилю.

Гекче также отметил, что США, избегая прямого военного участия в сирийском конфликте, используют радикальные группировки для достижения своих целей в регионе.

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на сирийские правительственные силы в западной части провинции Алеппо 27 ноября. Это стало первым крупным столкновением сторон в регионе за последние четыре года.

Уже через два дня исламисты заявили , что вошли в Алеппо. Они вывесили на окраинах турецкие флаги - при этом город не продержался и недели.

США Израиль Сирия Боевики «Хезболла» Наступление боевиков на севере Сирии
29 ноября 2024, 18:53
Беспилотник сбросил краску на посольство России в Швеции
Unsplash
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Дрон сбросил краску на территорию посольства России в Швеции. Как сообщили в пресс-службе дипмиссии, это уже 10-й по счету случай с мая этого года. Парковка посольства, его автомобили и другое имущество неоднократно становились объектами вандализма.

«Мы настаиваем на том, чтобы все инциденты против российского посольства были тщательно и беспристрастно расследованы, а виновные были найдены и привлечены к ответственности», - отметили в пресс-службе.

Посольство неоднократно обращалось в полицию и сообщало обо всех происшествиях в Министерство иностранных дел Швеции. Однако виновных так и не вычислили, они продолжают спокойно совершать свои «рейды».

Посольство России настоятельно призывает шведскую сторону в полной мере соблюдать свои обязательства, закрепленные в Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ранее группа вандалов осквернила советские памятники в Словакии. Они облили краской танк Т-34 и самоходную артиллерийскую установку СУ-100 в селе Даргов. А в День Победы в Хельсинки неизвестные испортили памятник советским воинам. Вопросом его полного восстановления займется финская сторона.

Беспилотники Швеция Россия Вандализм
29 ноября 2024, 17:44
Командование сирийской армии перебросило подкрепление в Алеппо и Идлиб
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Сирийская армия направила дополнительные силы к позициям на линии боевого соприкосновения в провинции Алеппо и Идлиб, где идут бои с террористами. Об этом сообщили в пресс-службе Главного командования армии САР.

Там отметили, что подкрепление поможет военным отразить атаки боевиков. Правительственная армия уже вернула контроль над рядом территорий. Военные продолжат вытеснять террористов, использующих различные виды тяжелого и среднего вооружения.

«Наши вооруженные силы продолжают укреплять живой силой и техникой все позиции на линиях боевого соприкосновения», - подчеркнули в Главном командовании сирийской армии.

Ранее из-за обстрелов северо-запада страны погибли 27 мирных жителей , среди которых были дети. Заместитель координатора ООН по оказанию гуманитарной помощи в Сирии Дэвид Карден выразил опасение в связи с обстановкой в районе границы с Турцией.

Военные учения Терроризм Сирия
29 ноября 2024, 16:06
«Свинское отношение». Пассажир SH DIANA пожаловался на сорванный круиз в Антарктиду
Unsplash
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Круиз в Антарктиду из Кейпатауна на корабле SH DIANA не задался с самого начала, но пассажиры не обратили на это особого внимания. Когда путешествие сорвалось из-за сломанного двигателя, экипаж стал напрямую хамить находившимся на борту людям, рассказал 360.ru пассажир корабля Илья.

Организаторы обещали российским и китайским туристам совершить увлекательное и комфортное путешествие из ЮАР в аргентинский порт Ушуая через Антарктиду, отметил он.

«Очень интересный круиз, хорошая и увлекательная программа должна была быть, много высадок. Продавался он действительно очень хорошо», - объяснил мужчина.

Россиянин добавил, что уже в Кейптауне возникли некоторые неполадки. По его словам, лайнер не мог курсировать с необходимой скоростью, и не успевал прибывать на места остановок по расписанию. Экипаж уверял пассажиров, что задержки произошли из-за погодных условий, а не из-за проблем с судном, подчеркнул собеседник 360.ru.

По его словам, капитан корабля сменил курс и отказался двигаться в Антарктиду, в ответ на что туристы потребовали объяснить ситуацию.

«Разговаривал достаточно нагло, хамским образом, находясь у барной стойки», - заявил россиянин.

В знак протеста три пассажира объявили голодовку. Только после этого компания согласилась возместить часть стоимость круиза.

«Абсолютно поражает хамское поведение команды. В частности, экспедиционный лидер подошел к одному из голодающих с вопросом: „А ты знаешь, что ты можешь умереть?“» - рассказал пассажир.

Он обратил внимание на «вопиюще свинское отношение» компании к клиентам и добавил, что перевозчик позиционировал круиз как люксовый.

«Надеюсь, доплывем», - подытожил Илья.

Всего на борту SH DIANA находятся более 170 туристов. Представитель компании подтвердил, что она не получала пока информацию о ЧП с лайнером.

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