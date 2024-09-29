29 сентября 2024, 23:47

Норвегия задумала отгородиться от России забором длиной почти 200 км

Unsplash
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Министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель допустила строительство оснащенного датчиками забора на границе с Россией. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

Правительство Норвегии, по ее словам, рассматривает несколько вариантов укрепления безопасности на границе с Россией на севере Арктики. Среди них усиление мониторинга, наращивание численности пограничников и возведение ограждений. На последний, по словам Мель, норвежцев вдохновили финны.

«Пограничное ограждение очень интересно не только потому, что оно может служить сдерживающим фактором, но и потому, что оно оснащено датчиками и технологиями, которые позволяют определять, приближаются ли люди к границе», - сказала она.

Протяженность границы Норвегии с Россией составляет 198 километров. Мель заявила, что ограждение может появиться как на участке границы, так и по всей длине. По информации агентства, на единственном официальном КПП «Стурскуг» за последние несколько лет произошли всего несколько попыток незаконного проникновения.

Власти Финляндии закрыли границу с Россией в 2023 году из-за потока просителей убежища, прибывших из третьих стран. Из-за этого пострадал бизнес на востоке страны.

Международные отношения Норвегия Россия
29 сентября 2024, 23:36
Президент Латвии упал с велосипеда и сломал пальцы
Freepik
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Президент Латвии Эдгар Ринкевич упал с велосипеда во время велопробега. В итоге он сломал запястье и пальцы на правой руке, сообщил портал Delfi.

Советник президента по коммуникации Мартиньш Дрегерис заявил, что перелом не скажется на работе политика. Ринкевич сможет писать и подписывать документы.

Латвийский лидер обратился в больницу на следующий день после падения с велосипеда. Врачи диагностировали у него переломы и наложили гипс.

О произошедшем президент написал в X. Он отметил, что его велосезон пока закончился. Также Ринкевич поблагодарил медиков «за помощь не очень умному пациенту».

В 2022 году похожая ситуация произошла с президентом США Джо Байденом, но у него обошлось без травм.

Американский лидер упал с велосипеда после прогулки перед журналистами и собравшимися гражданами. Свое падение Байден объяснил это тем, что у него возникли сложности со снятием обуви с педалей.

Латвия Джо Байден
29 сентября 2024, 21:37
Трамп назвал Харрис умственно отсталой
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США Камала Харрис родилась умственно отсталой. Такое заявление сделал ее соперник, экс-лидер страны Дональд Трамп во время выступления на предвыборном мероприятии в Висконсине, которое транслировали на YouTube-канале The Times.

«Президент США Джо Байден стал умственно отсталым. Камала такой родилась», - сказал он.

По мнению Трампа, только люди с психическими отклонениями могли проводить ту иммиграционную политику, из-за которой страдают сегодня жители США.

Республиканец Трамп уже не первый раз повергает критике своих соперников от Демократической партии. Ранее он напомнил, как Байден забывал имена и даты.

Политик указывал и на угрозы, которые несет собой состояние здоровья Байдена для США.

Он заявил, что во всем мире смеются над Штатами и скептически относятся к возможному президентству Харрис.

США Дональд Трамп Джо Байден Камала Харрис
29 сентября 2024, 20:57
Канцлер Австрии признал поражение своей партии на выборах в парламент
Unsplash
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал поражение своей фракции «Австрийская народная партия» на парламентских выборах. Об этом он заявил на пресс-конференции после голосования.

«Да, это была гонка на выбывание. Мы не заняли первое место. Сейчас наша задача - разобраться, почему радикально настроенные люди получают больше голосов, чем мы, представляющие силу и разум», - сказал Нехаммер.

По его словам, все обещания партии будут воплощены в жизнь после выборов. При этом канцлер не стал отвечать на вопрос о возможности организовать правительственную коалицию с правой «Австрийской партии свободы». Также он предложил сначала подождать окончательных подсчетов голосов.

В воскресенье в Австрии состоялись выборы в Национальный совет республики. По данным телеканала ORF, первое место заняла АПС с результатом в 29,1%.

Ранее Нехаммер заявил, что Австрия готова принять на своей территории переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Австрия Выборы
29 сентября 2024, 14:06
Власти Таиланда вбросили «вертолетные деньги» для борьбы с кризисом
Global Look Press
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Власти Таиланда дали старт программе стимулирования экономики на 14 миллиардов долларов, в рамках которой десятки миллионов жителей получат денежные пособия. Об этом сообщило агентство Reuters.

На первом этапе получателями пособий станут представители наиболее уязвимых слоев населения, их порядка 14,5 миллиона человек. Среди них люди с ограниченными возможностями и держатели карт социального обеспечения.

Всего же для участия в программе зарегистрировались свыше 36 миллионов человек. Премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават объяснила, что наличность в руках тайцев спровоцирует «торнадо» расходов.

Однако аналитики сомневаются в эффективности таких мер, отметили в Financial Times. Они полагают, что эффект на экономику будет крайне временным и не поспособствует экономическому росту страны в целом.

Ранее тайский генпрокурор рассказал о поддержке туристов в стране.

Таиланд Деньги Экономика

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