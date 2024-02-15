Норвегия выразила сожаление из-за намерения России выйти из Арктического совета

«Цель Норвегии - сохранить Арктический совет в целом, со всеми восемью членами», - отметила дипломат.

По ее словам, важно, чтобы все страны совета взяли на себя ответственность за обеспечение устойчивости региона. В Норвегии не хотели бы, чтобы кто-то из восьми членов покинуть форум, подытожила она.

Накануне в МИД заявили, что Россия перестала платить членские взносы в Арктический совет. В ведомстве указали, что для возобновления оплаты необходимо возобновление конструктивной работы членов форума.

В МИД также не исключали выход из Арктического совета на фона деятельности организации, которая перестала соответствовать интересам России.