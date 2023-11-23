Норвегия вслед за Финляндией задумалась о закрытии границы с Россией

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На конференции политика спросили, может ли Норвегия последовать финскому примеру.

«Если будет надо», - ответил Стере.

Премьер-министр добавил, что власти Норвегии внимательно следят за ситуацией в Финляндии и Эстонии.

Ранее стало известно, что Финляндия оставит лишь один работающий КПП на границе с Россией. Журналисты газеты Helsingin Sanomat сообщили, что власти страны запланировали закрыть все пункты пропуска кроме «Рая-Йоосеппи» с 24 ноября.

В субботу, 18 ноября, Финляндия приостановила работу южных пунктов пропуска на российско-финской границе. А в понедельник, 20 ноября, погранслужба страны сообщила, что военные начали строить временные заграждения у КПП «Салла».

Закрытие контрольно-пропускных пунктов Финляндия объясняет обострением ситуации с мигрантами. За последние дни из России в Финляндию перебрались около 400 беженцев , преимущественно, из арабских стран.