07 февраля 2024, 11:01

Норвегия отказала в убежище бывшему командиру ЧВК «Вагнер» Медведеву

РИА «Новости»
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Норвегия решила не предоставлять убежище экс-командиру ЧВК «Вагнер» Андрею Медведеву. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на адвоката Бринджульфа Ризнеса.

Решение приняли еще три недели назад. Иммиграционные власти сочли, что Медведев не является регулярным бойцом ВС России, «которого нельзя наказать за участие в регулярных боевых действиях». По словам адвоката, в РФ Андрея Медведева не депортируют, поскольку отправлять его обратно «слишком опасно» - ему может грозить наказание за дезертирство.

Защита планирует обжаловать решение.

Бывшего командира ЧВК «Вагнер» задержали в январе 2023 года за незаконный переход границы с Россией в районе деревни Скройтнес. Позже он запросил убежище в Норвегии , однако иммиграционная служба долго тянула с ответом.

СМИ предположили, что страна не хотела обострять отношения с Украиной. Появлялась информация о том, что Медведев передумал и хочет вернуться в Россию.

Адвокаты Норвегия Россия
07 февраля 2024, 10:50
Немецкий IT-гигант перекроет доступ к облачным сервисам для россиян
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С 20 марта немецкая IT-компания SAP ограничит доступ к своим облачным услугам для россиян. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на копию письма производителя к клиентам дочернего предприятия САП СНГ.

С 20 марта немецкая IT-компания SAP ограничит доступ к своим облачным услугам для россиян. Об этом сообщил РБК , ссылаясь на копию письма производителя к клиентам дочернего предприятия САП СНГ.

Немецкая компания призвала российских пользователей выгрузить все необходимые данные из облака SAP, чтобы не потерять информацию. В документе IT-гигант указал на готовность «без промедления провести переговоры о досрочном прекращении договора на облачные услуги».

После этой меры немецкая компания полностью покинет российский рынок. При этом некоторые крупные отечественные организации пока продолжает пользоваться услугами IT-гиганта.

SAP - крупный поставщик приложений для бизнеса, в том числе речь идет о системе взаимоотношений с клиентами - CRM. До принятия решения об уходе с российского рынка компания имела в РФ общей сложности около 1,5 тысячи клиентов.

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Бизнес
07 февраля 2024, 10:15
«Это войдет в историю». Карлсон записал с Путиным двухчасовое интервью
РИА «Новости»
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Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Интервьюер и спикер общались два часа, рассказал коллега Карлсона Алекс Джонс, сообщил Telegram-канал «Ролики на разных языках».

«Двухчасовое интервью, которое уже заставляет нервничать западных цензоров», - отметил он.

Джонс сообщил, что Карлсон не будет откладывать материал в долгий ящик, интервью скоро выйдет. Цензоры не хотят, чтобы американцы узнали больше информации, чем им дают местные СМИ. Но свобода слова - основа общества, подчеркнул журналист.

«Это войдет в историю. Мы собираемся остановить третью мировую войну», - заявил Джонс.

Ранее Такер Карлсон рассказал, что приехал в Москву не из любви к Путину, а из любви к США, потому что американцы не знают о позиции России. Американский журналист подтвердил, что намерен взять интервью у российского президента. Анонс интервью Путина Карлсону посмотрели более 50 миллионов раз.

США Журналистика Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон
07 февраля 2024, 09:29
Россия предложила Японии помощь в вызволении косаток из ледяного плена
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Федеральное агентство по рыболовству России предложило минсельхозу Японии помощь по спасению косаток, застрявших во льдах возле острова Хоккайдо. В пресс-службе ведомства отметили, что у российских специалистов достаточно компетенций и знаний.

«Росрыболовство и Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии обладают достаточными собственными компетенциями и знаниями, чтобы спасти застрявших во льдах млекопитающих, занесенных в Красную книгу», - передали в министерстве.

Стая косаток в проливе Немуро, разделяющем Хоккайдо и российский Кунашир, оказалась зажатой между льдинами. Местные спасатели не могли помочь животным, а у российских моряков не было полномочий проводить операцию в японских водах.

Российские активисты забили тревогу из-за критической ситуации с косатками. Волонтеры подчеркнули, что власти Японии не предпринимают никаких усилий для вызволения животных из ледяного плена. Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась, что после ситуации с хищниками неизвестно куда пропали экологи, и никто не бьет в набат.

Ранее японское информационное агентство Kyodo News сообщило, что косатки, возможно, могли выбраться. Трещины в дрейфующем льду открываются, поэтому животные, вероятно, уплыли. Но пока эта информация официально не подтверждена.

Спасатели Мария Захарова Япония Россия Косатки Животные
07 февраля 2024, 08:50
Жан-Пьер резко осадила журналиста за вопрос об интервью Путина
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Белый дом отказался комментировать попытки сорвать интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер отказалась обсуждать этот вопрос, сообщили «Известия».

На брифинге репортеры попросили ее прокомментировать заявление Такера Карлсона, что власти США мешали ему встретиться с российским президентом. По словам очевидцев, Карин Жан-Пьер насторожил этот вопрос. Она попросила уточнить его, а потом дважды отказалась отвечать. Пресс-секретарь резко заявила одному из журналистов, что не станет комментировать обвинения.

«Абсолютно нет комментариев, все», - сказала она.

Такер Карлсон приехал в Москву в начале февраля, чтобы пообщаться с местными жителями и понять, как устроена Россия. Журналист заявил, что возьмет интервью у Владимира Путина. По его словам, встречу планировали несколько месяцев, но администрация президента США дважды мешала. Коллеги раскритиковали американского ведущего , а демократы, по словам конгрессмена Тейлор Грин , содрогнулись от мысли, что он сделает выпуск с российским президентом.

США Белый дом в США Россия Интервью Такер Карлсон

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