Норвегия отказала в убежище бывшему командиру ЧВК «Вагнер» Медведеву

Решение приняли еще три недели назад. Иммиграционные власти сочли, что Медведев не является регулярным бойцом ВС России, «которого нельзя наказать за участие в регулярных боевых действиях». По словам адвоката, в РФ Андрея Медведева не депортируют, поскольку отправлять его обратно «слишком опасно» - ему может грозить наказание за дезертирство.

Защита планирует обжаловать решение.

Бывшего командира ЧВК «Вагнер» задержали в январе 2023 года за незаконный переход границы с Россией в районе деревни Скройтнес. Позже он запросил убежище в Норвегии , однако иммиграционная служба долго тянула с ответом.

СМИ предположили, что страна не хотела обострять отношения с Украиной. Появлялась информация о том, что Медведев передумал и хочет вернуться в Россию.