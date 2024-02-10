Норвегия испугалась «мести России» за вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Норвегия должна быть готова к возможному противостоянию с Россией после окончания спецоперации. Такое заявление сделал министр обороны королевства Бьорн Арилд Грам, сообщила газета Iltalehti.
«Грам - последний западный министр, который прямо предупредил об агрессивности России», - написал автор материала Яри Химанен.
Норвежский министр оказался взволнован тем, что Россия якобы может ответить на членство Финляндии и Швеции в НАТО. Грам призвал быть готовыми к тому, что российская сторона пересмотрит ситуацию и развернет свои силы.
«Норвегия и силы обороны должны подготовиться к возникновению конфликта», - заявил глава минобороны.
Британия, Германия, Норвегия, Финляндия, Польша и другие члены НАТО постоянно твердят о необходимости готовиться к «войне» с Россией, заметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. При этом государство не раз говорило: планов конфликта с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом нет. Политик предположил, что своей болтовней страны пытаются оправдать многомиллиардные траты на Украину.