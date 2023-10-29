Норвегии не под силу заместить Россию на газовом рынке Европы

«Как показал энергокризис 2022 года, Норвегия, работая на пределе своих возможностей <…>, смогла нарастить мощности по поставкам газа на европейский рынок всего на 8%», - указал дипломат.

Посол также напомнил о сокращении национальных инвестиций в действующую нефтегазовую инфраструктуру за последние четыре года. За это время Норвегия практически не занималась разведкой новых месторождений, при этом на внутреннем рынке потребление газа увеличилось в несколько раз.

«Данная ситуация усугубляется также деятельностью местных зеленых, выступающих за прекращение добычи природных ресурсов на шельфе Норвегии», - заключил Рамишвили.

Ранее издание JB Press сообщало, что Германия столкнулась с серьезным экономическим спадом после отказа от российского газа. Решение немецких властей может привести к краху химической промышленности, считающейся драйвером экономики ФРГ.