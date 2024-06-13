13 июня 2024, 15:06

«Нормальная практика». Песков не увидел повода для беспокойства в учениях на Кубе

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Нет ничего неестественного в том, что российские корабли подошли к берегам Кубы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге заявил, что военные учения России не должны вызывать беспокойство других стран, сообщили «Известия».

Он назвал проведение военных учений , в том числе в разных регионах мира, нормальной практикой. Песков сказал, что особенно это касается такой крупной морской державы, как Россия.

«И в осуществлении подобных визитов это тоже распространенная практика, поэтому не видим никаких поводов для беспокойства в данном случае», - заявил он.

Российские военные корабли заметили у берегов Кубы. Минобороны сообщило, что после учений по применению высокоточного ракетного оружия ударная группа Северного флота прибыла в порт Гаваны с неофициальным визитом. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объявил, что американские силы проследят за судами. Норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что их отправкой российские власти показали НАТО готовность ответить на пересечение красных линий.

Военные учения Дмитрий Песков Военные Армия
13 июня 2024, 15:23
Ряд банков Киргизии прекратил работу с системами денежных переводов из России
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Сразу несколько банков Киргизии прекратили работу с системами денежных переводов из России в республику и в обратном направлении. Об этом сообщил «Интерфакс».

Mbank ввел временное ограничение по рублевым счетам и картам в связи с волатильностью курса и возможными колебаниями валютного рынка. В приложении банка «Компаньон» по техническим причинам недоступны получение и отправка переводов в рублях.

По данным РСК банка, из-за технических неполадок не работают системы переводов Astrasend, «Сбербанк онлайн», «Золотая корона» и Contact.

Накануне стало известно, что Мосбиржа попала в новый пакет санкций Соединенных Штатов. Площадка приостановила торги в долларах и евро. В ЦБ отметили, что произошедшее не скажется на расчете курса рубля.

Банки Киргизия Рубль Россия
13 июня 2024, 14:49
Великобритания ввела санкции против Мосбиржи
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Великобритания присоединилась к США и тоже ввела санкции против Мосбиржи. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на британский регулятор.

В санкционный список попали СПб Биржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Также ограничения коснулись компаний «Волга-Днепр», «Мурманск СПГ», «НОВАТЭК Мурманск» и других.

В отношении физлиц тоже ввели рестрикции. Под санкции попали глава российской дочерней компании Danone Якуб Закриев и председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

Накануне американский Минфин ввел ряд ограничений. В День России в санкционный список вошли более 200 организаций из РФ и Китая, в том числе Мосбиржа. Из-за этого на платформе временно приостановили торги евро и долларом.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал политику США «санкционной дубинкой». По его словам, подобный вектор не позволит урегулировать украинский кризис.

США Великобритания Санкции Мосбиржа
13 июня 2024, 14:03
Стало известно, на что повлияет выход Армении из ОДКБ
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Если Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), это не повлияет ни на что кроме ее обороноспособности. Таким мнением с РИА «Новости» поделился глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это скажется только на обороноспособности Армении и больше ни на чем, поэтому, безусловно, решение это за армянской стороной», - подчеркнул он.

Депутат посетовал на то, что руководство страны не учитывает интересы своего народа, и назвал это «трагедией». Россия рассчитывает, что «здравый смысл возобладает» именно у армянского народа, а не у руководства Армении, добавил Картаполов.

Накануне, 12 июня, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения сама решит , когда выйти из ОДКБ. Притом в МИД страны призвали не расценивать это как заявление о выходе из организации. В России намерены прояснить позицию Армении, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Армения Россия ОДКБ
13 июня 2024, 14:01
Венгрию оштрафовали на 200 миллионов евро из-за беженцев
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Суд Европейского союза в Люксембурге оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро, а также приговорил к выплатам в миллион евро ежедневно из-за нарушения правил по приему беженцев. Об этом сообщили на сайте инстанции.

«Речь идет о беспрецедентном и очень серьезном нарушении европейского права», - заявили в суде.

Венгрию обвинили в подрыве солидарности между странами ЕС и игнорировании европейских правовых норм. Государство якобы нарушает единство Евросоюза, поскольку не позволяет вынужденным переселенцам оставаться в стране до окончательного выяснения их правового статуса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее объяснил давление ЕС на Венгрию. По его словам, не все страны объединения могут позволить себе самостоятельность. Позиция Венгрии не нравится Евросоюзу.

Евро Венгрия Суд Евросоюз Беженцы

Новости по теме