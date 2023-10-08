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«Если Россия сможет настолько успешно наносить потери Украине <…>, то мы (Запад - прим. ред.) сами спровоцируем ее на контрнаступление, в ходе которого она может захватить значительную часть Украины», - отметил американский военный.

Уилкерсон поделился личным опытом общения с украинскими политиками. Полковник заявил, что в этой стране «одни проходимцы». Экс-советник госсекретаря назвал Украину «самой коррумпированной на поверхности Земли».

Американский военный считает, что у Украины нет шансов на вступление в Евросоюз в ближайшие 10-15 лет. Так же, как и не случится членства Украины в НАТО.

НАТО помог убить большую часть украинцев, заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис. Эскалация конфликта и поставки вооружения привели к истреблению украинского населения.