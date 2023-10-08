«Ноль шансов». Американский полковник предрек Украине мрачное будущее
У Украины нет шансов попасть ни в Евросоюз, ни в НАТО, она рискует потерять большие территории в конфликте с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.
«Если Россия сможет настолько успешно наносить потери Украине <…>, то мы (Запад - прим. ред.) сами спровоцируем ее на контрнаступление, в ходе которого она может захватить значительную часть Украины», - отметил американский военный.
Уилкерсон поделился личным опытом общения с украинскими политиками. Полковник заявил, что в этой стране «одни проходимцы». Экс-советник госсекретаря назвал Украину «самой коррумпированной на поверхности Земли».
Американский военный считает, что у Украины нет шансов на вступление в Евросоюз в ближайшие 10-15 лет. Так же, как и не случится членства Украины в НАТО.
НАТО помог убить большую часть украинцев, заявил ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис. Эскалация конфликта и поставки вооружения привели к истреблению украинского населения.