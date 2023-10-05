Нобелевскую премию по литературе присудили норвежцу Юну Фоссе
Норвежский драматург Юн Фоссе стал нобелевским лауреатом по литературе в 2023 году. Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской академии наук, сообщил ТАСС.
Литератору присудили Нобелевскую премию за его новаторские пьесы и прозу, которые «позволяют высказать неизъяснимое».
Ранее стало известно, что лауреатом по физике стали Энн Л`Юилье, Пьер Агостини и Ференц Крауш за разработку экспериментальных методов изучения динамики электронов. Премию по физиологии и медицине присудили Каталине Карико и Дрю Вайссману за изобретение мРНК-вакцин.
Химик-кристаллограф, профессор Сколтеха Артем Оганов ранее заявил, что Нобелевская премия частично деградировала и политизировалась. По его словам, это касается в первую очередь номинаций по литературе и за мир.