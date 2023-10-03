Нобелевскую премию по физике присудили за создания методов изучения электронов и природы света

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Нобелевский комитет присудил премию по физике в 2023 году ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анн Л’Улье за создание методов изучения динамики электронов в веществе. Об этом сообщила Шведская королевская академия наук.

«Трое лауреатов Нобелевской премии по физике 2023 года получили признание за свои эксперименты, которые дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул», - передали в академии.

Агостини, Краузу и Л’Юилье нашли способ создания очень коротких импульсов света, использующихся для для изучения динамики электронов в веществе. Они настолько малые, что их измеряют в аттосекундах. Такие импульсы можно использовать, чтобы получать изображения процессов внутри атомов и молекул.

Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали венгерская ученая Каталин Карико и американец Дрю Вайсман. Их открытия были решающими для разработки эффективных вакцин с матричной РНК против коронавирусной инфекции во время пандемии, начавшейся в начале 2020 года, сообщили в Нобелевском комитете.

Профессор Анатолий Альтштейн пояснил, что награду биохимикам присвоили не за создание вакцины , а за научный научный подход, который показал, что если в мРНК заменить определенные нуклеотиды, то она оказывается безвредной.