НЛО засняли рядом с лайнером Байдена

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Таинственный объект, похожий на светящийся воздушный шар, попал на видеокамеру братьев Джошуа и Питера Солорзано. Любители наблюдать за взлетами и посадками самолетом снимали президентский лайнер. В тот момент его сопровождали истребители F-35, совершающие дозаправку в воздухе.

Братья вели трансляцию из международного аэропорта Лос-Анджелеса 10 декабря. В какой-то момент по небу пролетел серебристый объект.

«Ты это видел? Нам что-то мешает», - спросил Джошуа своего брата.

Объект появился на видео два раза.

«Несколько зрителей говорят, что мы видели НЛО», - заявил Питер в ролике, опубликованном на их YouTube-канале L.A. Flights.

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