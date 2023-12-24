24 декабря 2023, 22:34

НЛО засняли рядом с лайнером Байдена

РИА «Новости»
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Два американских плейнспоттера заметили неопознанный летающий объект рядом с самолетом президента США Джо Байдена, когда тот совершал посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. Об этом сообщила газета New York Post.

Таинственный объект, похожий на светящийся воздушный шар, попал на видеокамеру братьев Джошуа и Питера Солорзано. Любители наблюдать за взлетами и посадками самолетом снимали президентский лайнер. В тот момент его сопровождали истребители F-35, совершающие дозаправку в воздухе.

Братья вели трансляцию из международного аэропорта Лос-Анджелеса 10 декабря. В какой-то момент по небу пролетел серебристый объект.

«Ты это видел? Нам что-то мешает», - спросил Джошуа своего брата.

Объект появился на видео два раза.

«Несколько зрителей говорят, что мы видели НЛО», - заявил Питер в ролике, опубликованном на их YouTube-канале L.A. Flights.

Ранее руководитель уфологической ассоциации Объединения высших офицеров России Валерий Уваров пообещал миру скорый полноценный «первый контакт» , по сравнению с которым все мировые кризисы покажутся легкой разминкой.

США Самолеты Космос Джо Байден Технологии
24 декабря 2023, 21:53
Участники акции протеста в Сербии пошли на штурм администрации Белграда
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Акции протеста после выборов в парламент Сербии продолжаются с 17 декабря. Депутаты из списка «Сербия против насилия» в седьмой раз вывели сторонников на улицу Белграда и окружили здание администрации города. Об этом сообщило издание RTS.

Главными требованиями собравшихся стала отмена результатов голосования и допуск депутатов внутрь административного здания. По данным журналистов, внутри забаррикадировались сотрудники жандармерии, которые бросили в толпу шашку слезоточивого газа.

Возмущенная толпа пошла на штурм здания. В частности, собравшиеся выбили окна в помещениях и начали ломать двери.

Лидер списка «Сербия против насилия» призвал сторонников окружить здание, а оставшимся политикам войти в здание и выступить с обращением с балкона.

По оценке журналистов, на этой акции людей собралось больше, чем в прошлые дни. Толпа уже перекрыла центральные улицы и установила сцену около здания.

Протесты Сербия Общественные акции
24 декабря 2023, 21:51
Группу туристов приняли за нелегальных мигрантов в Германии
Freepik
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Группу туристов сирийского происхождения, отправившихся в горный поход на востоке Германии, приняли за нелегальных мигрантов и чуть не задержали. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным издания, эта ситуация произошла в ноябре. Группа туристов сирийского происхождения отправилась в горный поход в регион Саксонская Швейцария. В компании было 55 человек, большинство из которых говорили между собой на арабском.

Судя по всему, группа вызывала подозрения у местных жителей, и они обратились в полицию. Полицейские проверили документы у участников группы, убедились, что они находятся на территории страны легально, и уехали.

«Странно, что люди вызвали из-за нас полицию, когда мы занимались самым немецким видом отдыха, который только можно представить, а именно горным восхождением», - пожаловался один из организаторов похода Айхам Тахан.

Этот турклуб был создан специально для сирийских мигрантов, чтобы помочь им адаптироваться в Германии и найти новых друзей.

Ранее стало известно, что Финляндия будет доплачивать беженцам , которые захотят вернуться домой. МВД страны сообщило, что выплата лицам за отказ в предоставлении убежища увеличится в 25 раз - с 200 до 5000 евро. Мера вступит в силу с 1 января 2024 года.

Германия Мигранты Полиция
24 декабря 2023, 21:36
Иран выразил протест России из-за заявления о спорных островах
Pixabay
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Министерство иностранных дел Ирана выразило протест России и вызвал временного поверенного в делах РФ в Тегеране Рафаэла Геворкяна. Это произошло на фоне поддержки Москвой заявления по спорным островам, сообщило The Associated Press.

По данным издания, протест произошел после того, как российская сторона «поддержала лишенные оснований претензии», изложенные в ходе VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества, которая прошла 20 декабря в Марракеше.

В частности, Иран выразил претензии из-за части заявления, в которой речь шла о статусе трех островов в Персидском заливе - Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб, расположенных в Персидском заливе.

Авторы статьи добавили, что министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым указал на необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности стран.

Ранее Иран пригрозил США закрытием Средиземного моря. С таким заявлением выступил замглавы иранского Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди.

Протесты Россия Иран
24 декабря 2023, 21:36
Запад обвинили в злоупотреблении правилами ВТО
РИА «Новости»
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Действующая международная торговая система мешает развитию беднейших стран. Об этом газете The Financial Times сообщила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.

По ее мнению, правила Всемирной торговой организации ограничивают меры, которые могут использовать развивающиеся государства.

«У развитых стран гораздо больше возможностей для субсидирования областей, благоприятных для окружающей среды», - объяснила она.

Гринспен отметила, что беднейшие страны испытывают проблемы выхода на рынки из-за новых барьеров и быстрых технологических изменений в богатых государствах.

«В цифровой сфере наименее цифровизованные страны отстали еще больше», - добавила председатель конференции.

Также она раскритиковала новые «зеленые нормы» ЕС, которые запрещают импорт из обезлесенных земель. По ее мнению, они слишком карательные.

Инженер-физик Илья Рыбальченко в беседе с «360» называл заботу об экологии в ЕС обычным маркетингом.

Запад ООН Экология

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