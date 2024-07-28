«Низкий IQ». Трамп публично оскорбил Харрис
Кандидат в президенты США Дональд Трамп публично раскритиковал умственные способности своего оппонента на предстоящих выборах Камалы Харрис. Это произошло на выступлении республиканца на конференции Bitcoin, сообщило РИА «Новости».
«В этом зале сидят люди с высоким IQ. Мой оппонент имеет низкий IQ, причем я говорю не о [нынешнем президенте США Джо Байдене], я говорю о Камале Харрис», - сказал он.
Ранее американские журналисты предположили, что нападки Трампа на Харрис могут обернуться для него потерей избирателей. Женщинам, латиноамериканцам, афроамериканцам и молодым людям не понравится такое отношение политика к сопернице.
Предвыборный штаб Трампа был нацелен на представлении Байдена как слабого соперника перед оппонентом. Однако выход нынешнего президента США из предвыборной гонки застал врасплох республиканцев.