«Низкий IQ». Трамп публично оскорбил Харрис

«В этом зале сидят люди с высоким IQ. Мой оппонент имеет низкий IQ, причем я говорю не о [нынешнем президенте США Джо Байдене], я говорю о Камале Харрис», - сказал он.

Ранее американские журналисты предположили, что нападки Трампа на Харрис могут обернуться для него потерей избирателей. Женщинам, латиноамериканцам, афроамериканцам и молодым людям не понравится такое отношение политика к сопернице.

Предвыборный штаб Трампа был нацелен на представлении Байдена как слабого соперника перед оппонентом. Однако выход нынешнего президента США из предвыборной гонки застал врасплох республиканцев.