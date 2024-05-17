17 мая 2024, 06:31

Нижняя палата конгресса США запретила Байдену отказывать Израилю в оружии

Global Look Press
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Члены палаты представителей США одобрили законопроект, который разморозит поставки вооружений Израилю. Теперь инициативу рассмотрят в сенате, сообщил Courthouse News Service.

Закон о поддержке помощи в сфере безопасности Израиля поддержали 224 члена нижней палаты американского парламента, против выступили 187 конгрессменов. Если вслед за палатой представителей его одобрит сенат, Белому дому придется возобновить поставки вооружений и впредь он не сможет отказывать в них. В случае сопротивления со стороны президента Джо Байдена Госдеп и Пентагон лишат части финансирования.

«Поскольку законопроект вряд ли будет принят сенатом, усилия республиканцев могут в значительной степени равнозначны политическому символизму», - заявил автор статьи.

Поводом к рассмотрению законопроекта стали заявления Байдена об ограничении поставок. Президент признал ответственность США за бомбардировки сектора Газа.

США Израиль Конгресс США Оружие
17 мая 2024, 07:02
Власти Техаса помиловали убийцу активиста Black Lives Matter
Global Look Press
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В Техасе вышел на свободу сержант армии Дэниэл Перри, которого приговорили к 25 годам тюрьмы за убийство активиста движения Black Lives Matter в центре Остина. Губернатор штата Грег Эбботт помиловал его, сообщил телеканал NBC.

Убийство произошло в июле 2020 года во время акции протеста под эгидой BLM. Один из митинговавших, Гаррет Фостер, с винтовкой в руках подошел к машине Перри. Последний достал свое оружие и выстрелил.

В 2023 году присяжные округа Трэвис приговорили мужчину к 25 годам тюрьмы, но губернатор попросил Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению рассмотреть дело Перри. Его прошение одобрили. Эбботт подписал декларацию, и осужденный вышел из тюрьмы.

«Совет и Эбботт выставили насмешкой нашу правовую систему. Их действия противоречат закону и демонстрируют, что в этом штате есть два класса людей, жизни некоторых из которых имеют значение, а жизни других - нет», - отреагировал на помилование прокурор округа Трэвис Хосе Гарза.

Основанное в 2013 году BLM выступало против дискриминации афроамериканцев. Широкий отклик оно нашло лишь спустя семь лет, после гибели Джорджа Флойда. Движение предлагали выдвинуть на Нобелевскую премию мира.

США Убийства Приговоры
17 мая 2024, 03:44
Вучич вспомнил слова маршала Жукова о неблагодарности Европы за освобождение от фашизма
РИА «Новости»
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Маршал Советского Союза Георгий Жуков предупреждал, что европейцы «не простят» СССР их освобождение от фашизма. Об этом заявил в эфире RTS президент страны Александр Вучич.

Это высказывание прозвучало накануне голосования в Генеральной ассамблее ООН по резолюции о так называемом «геноциде в Сребренице» 1995 года, в котором Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд ООН обвинил бывшее руководство Республики Сербской.

«Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили. Я - не маршал Жуков, я маленький человек, избранный президент одной малой, но свободолюбивой страны», - заявил Вучич.

По его словам, резолюция ГА ООН преследует три цели: упразднение Республики Сербской, ревизию вердиктов об ее ответственности в конфликте 1992–1995 года и создание возможности для иска против Сербии за возмещение военного ущерба.

Ранее представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Россия не поддержит рассматриваемую на Генассамблее ООН резолюцию о признании событий в Сребренице геноцидом.

Сербия Европа Россия ООН
17 мая 2024, 01:01
Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкциях против Росатома
РИА «Новости»
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Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о введении рестрикций против российской государственной корпорации «Росатом». Итоги голосования привело РИА «Новости».

Законопроект называется «Акт о применении санкций против Росатома», за него проголосовали 37 членов комитета, еще двое отдали голоса против проекта.

Если документ примет вся палата представителей и сенат, то президент США Джо Байден должен будет ввести ограничения против госкорпорации и связанных с ней лиц и организаций. Законопроект также обязывает предоставить конгрессу отчет о стратегии замещения продукции Росатома на американском рынке.

Байден 14 мая подписал закон , запрещающий ввозить в США уран из России. По задумке конгрессменов, новый закон восстановит лидерство Америки в ядерном секторе.

США Законы Конгресс США Санкции Россия Росатом
17 мая 2024, 00:12
Фицо запомнил детали совершенного на него покушения
РИА «Новости»
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший покушение, заявил, что помнит стрельбу и изумлен, как все быстро произошло. Пострадавшего в больнице посетил избранный президент республики Петер Пеллегрини и рассказал об этом в эфире телеканала ТА3.

«Он помнит, он изумлен тем, как это произошло, как быстро это произошло», - отметил Пеллегрини.

Избранный глава республики добавил, что Фицо был в сознании, когда его доставили в больницу, и он помнит манипуляции врачей при оказании первой помощи.

Пеллегрини рассказал, что Фицо еще в очень тяжелом состоянии , он сильно утомился, произнеся всего несколько фраз. Премьеру проведут еще одну операцию. Врачам удалось остановить кровотечение в брюшной полости, предстоит операция на бедре.

Стрельба Больницы Врачи Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

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