Нижняя палата конгресса США одобрила бюджет без траншей на Украину и Израиль

Законопроект поддержали 336 членов нижней палаты конгресса, в том числе 209 демократов. Против него высказались 95 человек, в основном консервативно настроенные республиканцы. Представитель Белого дома заявил американским журналистам, что если сенат, как и палата представителей, одобрит проект, Джо Байдену придется его подписать.

Авторы документа предложили продлить до 19 января 2024 года финансирование программ и ведомств, которые отвечали за энергетику, сельское хозяйство, транспорт, строительство. Остальные программы предложили обеспечивать до 2 февраля. В план не включили помощь Украине и Израилю.

Депутат Верховной рады Кира Рудик заявила, что американское финансирование имеет большое влияние на способность украинцев сражаться. Она предупредила, что промедление конгресса в вопросе выделения денег скажется на жизни всей страны.