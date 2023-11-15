Нижняя палата конгресса США одобрила бюджет без траншей на Украину и Израиль
На заседании палаты представителей США одобрили план временного продолжения финансирования работы федерального правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Президент Джо Байден подпишет его, если сенат последует примеру коллег-конгрессменов, сообщил ТАСС.
Законопроект поддержали 336 членов нижней палаты конгресса, в том числе 209 демократов. Против него высказались 95 человек, в основном консервативно настроенные республиканцы. Представитель Белого дома заявил американским журналистам, что если сенат, как и палата представителей, одобрит проект, Джо Байдену придется его подписать.
Авторы документа предложили продлить до 19 января 2024 года финансирование программ и ведомств, которые отвечали за энергетику, сельское хозяйство, транспорт, строительство. Остальные программы предложили обеспечивать до 2 февраля. В план не включили помощь Украине и Израилю.
Депутат Верховной рады Кира Рудик заявила, что американское финансирование имеет большое влияние на способность украинцев сражаться. Она предупредила, что промедление конгресса в вопросе выделения денег скажется на жизни всей страны.