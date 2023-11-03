В итоге законопроект поддержали 226 членов палаты представителей, 196 высказались против. После одобрения в нижней палате конгресса инициатива поступит в сенат конгресса США.

Ранее телеведущая Лора Ингрэм на канале Fox News назвала «циничной политической уловкой» попытки команды американского президента Джо Байдена объединить пакеты военной поддержки Украине и Израилю для голосования в конгрессе. Она обратила внимание на то, как сейчас обстоят дела у ВСУ и предложила «отправить оружие сразу в Россию».

Как отмечал китайский военный писатель Чэнь Си, самые худшие опасения украинского главы Владимира Зеленского начали сбываться. После обострения конфликта на Ближнем Востоке внимание общественности переключилось с Украины на Израиль и Палестину. Украинские власти понимают, что у США теперь иные приоритеты