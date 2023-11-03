03 ноября 2023, 01:44

Нижняя палата конгресса поддержала пакет помощи Израилю без включения Украины

Pxhere
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Члены палаты представителей американского конгресса поддержали инициативу о выделении 14,3 миллиарда долларов Израилю, при этом в документе нет упоминаний Украины. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.

В итоге законопроект поддержали 226 членов палаты представителей, 196 высказались против. После одобрения в нижней палате конгресса инициатива поступит в сенат конгресса США.

Ранее телеведущая Лора Ингрэм на канале Fox News назвала «циничной политической уловкой» попытки команды американского президента Джо Байдена объединить пакеты военной поддержки Украине и Израилю для голосования в конгрессе. Она обратила внимание на то, как сейчас обстоят дела у ВСУ и предложила «отправить оружие сразу в Россию».

Как отмечал китайский военный писатель Чэнь Си, самые худшие опасения украинского главы Владимира Зеленского начали сбываться. После обострения конфликта на Ближнем Востоке внимание общественности переключилось с Украины на Израиль и Палестину. Украинские власти понимают, что у США теперь иные приоритеты

США Израиль Украина Конфликт Израиля и Палестины Палестина
03 ноября 2023, 02:10
Кандидат в президенты США предложит Путину «сделку» в случае победы
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами пообещал в случае победы на выборах предложить российскому лидеру Владимиру Путину сделку. По ее условиям, США откажутся принимать Украину в НАТО, а взамен Россия расторгнет военный союз с Китаем. Об этом Рамасвами заявил в интервью австралийскому телеканалу Sky News.

«Я бы предложил ему (Владимиру Путину - прим. ред.) сделку: он должен выйти из военного союза с Си Цзиньпином, а мы (США - прим. ред.), в свою очередь, дадим твердое обязательство, что НАТО не примет Украину», - обозначил условия сделки Рамасвами.

Кандидат в президенты уверен, что именно Китай представляет угрозу для США, поэтому считает приемлемым такой вариант решения украинского конфликта. Рамасвами пообещал, что если Путин примет его условия, то США «заморозят нынешние линии разграничения», то есть признают российскими новые территории.

Штаты должны стремиться к урегулированию конфликта на Украине с учетом перехода русскоговорящих регионов в состав РФ, заявил Рамасвами ранее. Продолжение поддержки Украины только подталкивает Россию к Китаю, считает политик.

США Россия НАТО Владимир Путин Украина Выборы президента США
03 ноября 2023, 00:56
Пассажирка в аэропорту Австралии выбежала на взлетную полосу, чтобы остановить самолет
Freepik
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Опоздавшая на рейс пассажирка выбежала на взлетную полосу в международном аэропорту австралийской Канберры, когда воздушное судно должно было взлетать. Видео с путешественницей опубликовали в соцсетях, передало издание Yahoo News.

Происшествие случилось 1 ноября. На кадрах видно, что растерянная женщина вышла в тапочках и с мобильником, подошла близко к самолету и посмотрела на пилотов. Летчики удивились, когда заметили нарушительницу.

Как отметил источник, пассажирка начала размахивать руками и пыталась привлечь внимание членов экипажа. Однако попытки не увенчались успехом, перфоманс остановил сотрудник воздушной гавани. В итоге женщину задержали.

«Она протиснулась мимо сотрудников у двери запасного выхода, выбежала на взлетную полосу, подбежала к самолету и встала буквально перед ним рядом с передним колесом», - рассказал один из очевидцев случившегося.

В сентябре СМИ опубликовали историю, как опоздавший на рейс российский турист две недели жил в аэропорту Пхукета. Мужчина отправился домой после того, как мать смогла ему выслать деньги на обратный билет.

Австралия Самолеты
03 ноября 2023, 00:32
Сектор Газа полностью окружили израильские военные — генерал Хагари
Unsplash
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Израильские войска окружили сектор Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь вооруженных сил еврейского государства бригадный генерал Даниэль Хагари во время брифинга, его слова привело издание «Гаарец».

«Усилия по окружению города Газа завершены. <…> Солдаты атакуют форпосты, штабы, пусковые позиции и пусковую инфраструктуру ХАМАС», - отметил он.

Ранее, 30 октября, Хагари заявил, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) постепенно продвигается по анклаву и расширяет операции в соответствии с планом. Тогда за сутки в Газу проникли дополнительные бронетанковые, инженерные, пехотные и артиллерийские силы.

В этот же день в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что военные Израиля уничтожили высокопоставленных командиров радикального палестинского движения ХАМАС. Среди них оказались командующий военно-морскими силами в центральной бригаде и командир противотанкового ракетного подразделения батальона.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
02 ноября 2023, 23:41
«Денег уже не будет». На Украине заявили об отдалении Запада от Зеленского
Официальный сайт Президента Украины
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Запад начал кампанию по отдалению от президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он обратил внимание на обложки журнала Time, публиковавшего посвященные Зеленскому материалы. В 2022 году портрет президента Украины размещали на первой странице крупным планом. Теперь его снимки «оказались в тени».

«Ситуация для Зеленского становится очень тяжелой. Денег уже не будет. Смотрите, как грамотно идет изоляция Зеленского», - заявил Соскин.

Экс-советник Кучмы напомнил, что ВСУ больше не наступают в зоне боевых действий, поэтому власти Соединенных Штатов не получат новостей об успехах Украины в зоне спецоперации. На некоторых участках украинская армия вовсе отступает, а под Купянском ВСУ оказались на грани поражения.

Российские артиллеристы ранее помешали наступлению Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Бойцы ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ , выполняя огневые задачи по уничтожению батарей армии противника.

Владимир Зеленский Запад Украина

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