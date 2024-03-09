«Никто не знает, что будет дальше». Европе посоветовали подготовиться к выходу США из НАТО

«Никто не знает, что будет дальше», - заявил один из источников издания и подчеркнул, что комментарии экс-президента США Дональда Трампа о членстве Штатов в НАТО его беспокоят.

По мнению другого дипломата, слова Трампа о возможности США выйти из состава НАТО еще раз подчеркнули «чрезмерную зависимость» Европы от заокеанских коллег. Он отметил, что европейским странам-членам альянса необходимо подумать о том, как обезопасить себя на этот случай.

«Если США выйдут, то образуется огромная дыра», - считает он.

Еще один собеседник газеты посоветовал европейцам задуматься о соответствии текущего военного планирования.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал слова Трампа о том, что Белый дом может не поддерживать союзников по НАТО, если те «не заплатили по счетам». Американский лидер в связи с этим заявил, что подобные высказывания «поощряют плохое поведение».