09 марта 2024, 20:53

«Никто не знает, что будет дальше». Европе посоветовали подготовиться к выходу США из НАТО

РИА «Новости»
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Европейские страны-члены НАТО должны быть готовы к ситуации, при которой США выйдут из блока. Об этом в комментарии газете The Telegraph заявили дипломаты из стран альянса.

«Никто не знает, что будет дальше», - заявил один из источников издания и подчеркнул, что комментарии экс-президента США Дональда Трампа о членстве Штатов в НАТО его беспокоят.

По мнению другого дипломата, слова Трампа о возможности США выйти из состава НАТО еще раз подчеркнули «чрезмерную зависимость» Европы от заокеанских коллег. Он отметил, что европейским странам-членам альянса необходимо подумать о том, как обезопасить себя на этот случай.

«Если США выйдут, то образуется огромная дыра», - считает он.

Еще один собеседник газеты посоветовал европейцам задуматься о соответствии текущего военного планирования.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал слова Трампа о том, что Белый дом может не поддерживать союзников по НАТО, если те «не заплатили по счетам». Американский лидер в связи с этим заявил, что подобные высказывания «поощряют плохое поведение».

США Европа Дональд Трамп НАТО Джо Байден
09 марта 2024, 21:20
Азербайджан предъявил претензии Армении по поводу принадлежности четырех сел
РИА «Новости»
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Азербайджанские власти потребовали от Армении уйти из четырех сел, которые расположены на территории, отделенной от основной части страны. Об этом сообщило азербайджанское издание Report.

Речь идет о селах Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы, которые, по мнению азербайджанской стороны, оккупированы Арменией.

«Принадлежность их Азербайджану бесспорна, и они подлежат немедленному освобождению», - отметили в пресс-службе заместителя азербайджанского премьер-министра Шахина Мустафаева.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций своих ВС со стороны Армении. В ответ армянское оборонное ведомство назвало эти сведения недействительными и, в свою очередь, обвинило азербайджанских военных в ударе по Армении.

Армения Военные Азербайджан
09 марта 2024, 20:40
Вице-канцлер ФРГ Хабек выругался, рассказывая о стоящих перед миром проблемах
Global Look Press
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Вице-канцлер Германии, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек выругался во время выступления перед студентами Колумбийского университета в Нью-Йорке. Министр использовал нецензурное выражение, призывая нынешних политиков решать проблемы, а не передавать их следующим поколениям, сообщила газета Der Spiegel.

«Решите те ****** (чертовы - прим. ред.) проблемы, которые у нас сейчас есть. Политики не должны просто перекладывать проблемы на следующее поколение», - заявил Хабек.

По словам немецкого министра, политики должны осознавать реальность, чтобы не повторять ошибок прошлого. Хабек в своем выступлении раскритиковал политику США в области климатических проблем.

В Германии персонал авиакомпании Lufthansa провел предупредительную забастовку , в результате более 80% рейсов отменили. Авиакомпания возобновила работу, но предупредила о возможных дальнейших отменах рейсов.

Германия Экономика Климат Экология
09 марта 2024, 20:30
Жилой дом обрушился в центре Тулузы
Freepik
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В центре Тулузы рухнул трехэтажный жилой дом. Об этом сообщила газета Parisien.

«Здание на улице Сен-Ром, находящееся под наблюдением со вторника, обрушилось в ночь с пятницы на субботу», - написали журналисты.

Накануне обрушения всех жильцов эвакуировали, поэтому в результате инцидента никто не пострадал. Здание находилось в аварийном состоянии. Сначала специалисты заметили крупную трещину в одной из стен и хотели укрепить сооружение, но не успели - разрушилась одна из внутренних стен.

Место происшествия обследовали спасатели и кинологи.

Ранее одном из домов Санкт-Петербурга рухнул лифт, в котором находились 14 человек. Четверых отправили в больницы. Пострадавшие оказались в состоянии средней степени тяжести. Предварительная причина аварии - перегруз.

Спасатели Больницы Обрушения Франция
09 марта 2024, 20:25
Минобороны Великобритании уличили в подкупе саудовского принца
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Минобороны Британии стало участником коррупционной схемы с выплатами денег за посредничество в оружейной сделке саудовскому принцу Бандару. Долю от вырученных средств расходовали на обслуживание его личного самолета Airbus A340, сообщило издание The Guardian.

Авторы публикации пояснили, что представители министерства до 2011 года проводили сомнительные транши на банковские счета в Саудовской Аравии во время коррупционного скандала «Аль-Ямама». В то же время шло следствие по делу о коррупционной сделке с саудовским принцем Бандаром бен Султаном (экс-глава спецслужб Саудовской Аравии и бывший посол королевства в Вашингтоне).

До этого The Guardian опубликовала секретные документы во время суда над Джеффри Кукой и Джоном Мейсоном из-за сделки GPT Special Project Management с саудитами. Подсудимые признались, что они действовали с согласия британского и саудовского правительств. Схемы нужны были для получения британскими фирмами саудовских контрактов у компаний из конкурирующих стран.

Во время разбирательств вскрылись документы, в которых сказано, что британское Минобороны действовало по новой схеме платежей саудовскому чиновнику после окончания расследования сделки «Аль-Ямама». Эта сделка включала поставки вооружений Саудовской Аравии британским производителем BAE Systems на 40 миллиардов евро.

Ранее в Минобороны Великобритании впервые за 12 лет обнаружили нехватку денег на закупку и обслуживание военного имущества. Дефицит составил почти 17 миллиардов евро.

Великобритания Саудовская Аравия Коррупция Военные

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