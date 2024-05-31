«Был подтвержден американский принцип, согласно которому никто не стоит выше закона», - подчеркнул президент.

Так же он назвал безрассудными, опасными и безответственными заявления тех, кто называет дело Трампа сфабрикованными.

Ранее суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатой компанией Trump Organization денег порноактрисе Сторми Дэниэлс. Сам политик утверждает, что невиновен в преступлении и назвал вердикт присяжных «позорным».