15 февраля 2024, 11:36

«Никто не процветает». Кандидат в конгресс США раскритиковала Байдена

Global Look Press
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Белому дому следовало сначала помочь собственным гражданам, а потом другим странам. Кандидат в конгресс от штата Аризона Кэтлин Уинн в разговоре с РИА «Новости» назвала политику президента США Джо Байдена провальной.

«Политика нынешней администрации обернулись провалом. Никто не процветает», - заявила она.

Республиканка раскритиковала президентскую администрацию за неправильно расставленные, на ее взгляд, приоритеты. Кэтлин Уинн заявила, что американские семьи нуждаются в снижении нагрузки. По ее мнению, власти должны помочь своим гражданам, прежде чем поддерживать другие страны.

Необоснованно большие траты на помощь Украине осудил посол России в США Анатолий Антонов. Он заявил, что американскому правительству следовало решить собственные проблемы, например, миграционный кризис. Караваны выходцев из Колумбии и других стран, по информации «Известий» , нелегально пересекали южную границу США за 1000-1500 долларов.

США Белый дом в США Конгресс США Джо Байден
15 февраля 2024, 10:45
Войска США после авиакатастрофы в Японии вернули в строй устаревшие самолеты
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Американские военные возобновили эксплуатацию палубных транспортных самолетов C-2A Greyhound («Борзая»). Им пришлось отказаться от конвертопланов V-22 Osprey («Скопа») после крупной авиакатастрофы в Японии. Устаревшие машины задействовали в операциях пятого и седьмого флотов ВМС США, сообщил Breaking Defense.

Эксплуатацию V-22 Osprey приостановили в декабре 2023 года после крушения в Японии. На время расследования военные решили мобилизовать устаревшие самолеты C-2A Greyhound, которые впервые представили в 1960-х годах. Пресс-секретарь командующего ВМС Бет Тич сообщил, что 40-я эскадрилья логистической поддержки флота в Норфолке штата Вирджиния обеспечит доставку последней эскадрильи этих самолетов в ВМС США к месту службы.

«VRC-40 в настоящее время набирает обороты для выполнения задачи по доставке на борт авианосцев пятого и седьмого флотов США», - сказал он.

Конвертоплан Osprey разбился при перевозке восьми человек с базы США Ивакуни в Окинаву у японского острова Якусима, а за несколько месяцев до этого рухнул во время учений у берегов Австралии.

«Известия» сообщили, что V-22 прошли боевое испытание в Ираке в 2007 и 2008 годах. Опытные полеты начали гораздо раньше, в 1989 году.

США Авиация Самолеты Армия
15 февраля 2024, 10:41
Сведения о размещении Россией ядерного оружия в космосе назвали вбросом
РИА «Новости»
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Появившаяся в Сети информация о намерениях России разместить ядерные боеголовки на космической орбите является вбросом и попыткой надавить на американский конгресс в вопросе выделения средств киевскому режиму. Об этом РИА «Новости» сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.

«До сих пор у России не было планов разместить ядерные боеголовки в космосе и бить ими спутники США. Такие публикации являются банальным вбросом с целью надавить на конгресс в выделении денег Израилю и Украине», - сказал он.

Коротченко отметил, что такие слухи являются частью обширной информационной операции против России.

«В нашем распоряжении есть гораздо лучшие и дешевые способы, чтобы подавить американские спутники. Это просто вопрос правильного подхода. С точки зрения применения вывод ядерного оружия в космос неэффективен», - добавил военный аналитик.

Ранее телеканал ABC сообщил, что намерение России вывести ядерное оружие на орбиту стало темой обсуждения представителя Белого дома Джейка Салливана на секретной встрече с членами американского конгресса.

Ядерное оружие США Россия Космос
15 февраля 2024, 10:40
Активности российской авиации испугались в Польше
РИА «Новости»
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Военные самолеты Польши подняли в небо из-за «активности российской авиации». Об этом заявили в оперативном командовании вооруженных сил республики, сообщило РИА «Новости».

«Информируем, что наблюдается повышенная активность дальней авиации России, которая связана с намерением нанести ракетные удары по территории Украины», - указали в польской армии.

В командовании уточнили, что организовали все необходимые процедуры, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства Польши. Местных жителей предупредили о шуме из-за работы авиации.

Утром в четверг, 15 февраля, по всей территории Украины прозвучала тревога, оповещающая об опасности. В Киеве, как сообщил мэр Виталий Кличко , погремели несколько взрывов. В украинской столице сработала система противовоздушной обороны.

Также взрывы прогремели в Полтавской области. Там в Миргородском районе повреждения получило здание склада.

Авиация Россия
15 февраля 2024, 10:37
ВМС США вернулись к эксплуатации устаревших «Борзых»
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Военно-морские силы (ВМС) США из-за приостановки эксплуатации конвертопланов V-22 Osprey оказались вынуждены вернуться к применению устаревших самолетов C-2A Greyhound («Борзая»). Об этом сообщило издание Breaking Defense.

По информации источника, США задействовали последнюю эскадрилью C-2A для поддержки операций на пятом и седьмом флотах ВМС. Представитель американского Минобороны признал, что на этот шаг ведомство пошло вынужденно - из-за проблем с CMV-22B.

В настоящее время на вооружении подразделений обеспечения флота США находится порядка 15 самолетов C-2. Вице-адмирал Дэниел Чивер отметил, что самолеты С-2 ранее уже выполняли задачи Osprey, поэтому ситуация не слишком сильно скажется на боеспособности флота.

Свой первый полет C-2 Greyhound совершил еще в 1964 году. Это самолет с двумя турбовинтовыми двигателями, который способен нести около 10 тонн полезной нагрузки.

Ранее стало известно, что численность американской армии в 2024 году станет самой низкой за 83 года.

США Самолеты Армия

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