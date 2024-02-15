«Никто не процветает». Кандидат в конгресс США раскритиковала Байдена
Белому дому следовало сначала помочь собственным гражданам, а потом другим странам. Кандидат в конгресс от штата Аризона Кэтлин Уинн в разговоре с РИА «Новости» назвала политику президента США Джо Байдена провальной.
«Политика нынешней администрации обернулись провалом. Никто не процветает», - заявила она.
Республиканка раскритиковала президентскую администрацию за неправильно расставленные, на ее взгляд, приоритеты. Кэтлин Уинн заявила, что американские семьи нуждаются в снижении нагрузки. По ее мнению, власти должны помочь своим гражданам, прежде чем поддерживать другие страны.
Необоснованно большие траты на помощь Украине осудил посол России в США Анатолий Антонов. Он заявил, что американскому правительству следовало решить собственные проблемы, например, миграционный кризис. Караваны выходцев из Колумбии и других стран, по информации «Известий» , нелегально пересекали южную границу США за 1000-1500 долларов.