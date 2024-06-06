06 июня 2024, 04:11

«Никогда не вернется». Кейт Миддлтон может отказаться от королевских обязанностей из-за болезни

РИА «Новости»
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может больше никогда не вернуться к королевским обязанностям. Об этом написал журнал Us Weekly со ссылкой на источники, близкие к монаршей семье.

Собеседники издания сообщили, что процесс выздоровления принцессы идет хорошо. В то же время, ее возвращение к королевским обязанностям остается под вопросом. По их словам, Кейт Миддлтон не сможет видеться с большим количеством людей, так как это риск для ее здоровья.

Один из источников журнала заявил, что Кейт может никогда не вернуться к своей роли в полной мере, а ее занятость и обязанности пересмотрят в зависимости от состояния принцессы.

В конце мая стало известно, что Кейт Миддлтон вернется на публику не раньше осени 2024 года при условии, что у нее начнет ремиссия. Об это написала газета Daily Mail со ссылкой на подруг принцессы.

Великобритания Болезни Семья Онкология
06 июня 2024, 02:22
Путин раскрыл колоссальную ошибку США
Freepik
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Власти США своими руками убивают доллар, что заставляет переходить страны на национальные валюты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

По мнению Путина, запрет использовать доллар в международных расчета является одной из колоссальных ошибок американской администрации.

«Здесь стиснув зубы, что угодно, только надо беречь доллар, поднимать его значение и авторитет. Убивают его просто сами своими руками», - сказал он.

Однако, по словам президента, переход на национальные валюты помог укрепить их и развивать отношения со странами.

Путин отметил, что сейчас основным экономическим партнером России является Китай. Отношения двух стран не носят ситуативного характера, а опираются на глубинные интересы.

США Доллары США Международные отношения Владимир Путин
06 июня 2024, 02:09
Врачи зафиксировали первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом
Freepik
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Медики зафиксировали первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H5N2) в Мексике. Об этом сообщили на сайте Всемирной организации здравоохранения.

«Национальный координационный центр по Международным медико-санитарным правилам в Мексике сообщил о подтвержденном смертельном случае заражения птичьим гриппом, выявленном у жителя штата Мехико», - указали в ВОЗ.

Это первый лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа A (H5N2), который зарегистрирован во всем мире.

Пациенту было 59 лет. До заражения у него не было контактов с домашней птицей или другими животными. Перед появлением острых симптомов мужчина три недели был прикован к постели по другим причинам. Потом у больного поднялась температура, появились диарея и тошнота. Он обратился за медицинской помощью 24 апреля и умер в тот же день.

Ранее в Японии уничтожили порядка 70 тысяч кур из-за птичьего гриппа.

На одной из ферм после вспышки вируса погибли 450 домашних птиц.

Мексика Мужчины Вирусы человека Птичий грипп
06 июня 2024, 02:04
Два человека погибли в результате столкновения поездов в Чехии
РИА «Новости»
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Два человека погибли, десятки пострадали в результате столкновения поездов в Чехии. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По данным агентства, в среду, 5 мая, в чешском городе Пардубице столкнулись экспресс и товарный поезд. В результате аварии погибли два человека, десятки - получили ранения. Представитель железнодорожного оператора Sprava zeleznic сообщил, что число погибших может еще увеличиться.

Ранее в Амурской области сошел с рейса товарный поезд: на земле оказалось 29 вагонов с углем. В результате аварии никто не пострадал.

Чехия Поезда
06 июня 2024, 01:43
Физо не поверил в покушение одинокого сумасшедшего
РИА «Новости»
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Премьер Словакии Роберт Фицо впервые обратился к народу после покушения и рассказал о его причинах. Видеообращение политика появилось на его странице в Facebook*.

«Из-за моих политических взглядов меня попытался убить активист словацкой оппозиции», - сказал Фицо.

По его словам, антиправительственные СМИ и НПО попытаются уменьшить значение произошедшего и будут отрицать связь между нападавшим и оппозицией.

Политик добавил, что у него нет причин верить, что за покушением стоял одинокий сумасшедший. Он напомнил, что еще до нападения говорил о возможности покушения на кого-то из правительства Словакии.

Покушение на Роберта Фицо произошло в Гандлове после заседания правительства. В него выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула из города Левице. Политика госпитализировали с кровоизлиянием в брюшной полости. Врачи несколько дней боролись за жизнь Фицо, прежде чем его состояние стабилизировалось.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Facebook Оружие Оппозиция Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

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