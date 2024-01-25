25 января 2024, 13:38

«Никогда не носили розовые очки». Кремль высказался об учениях НАТО у границ России

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РФ прекрасно знает, в пику кому НАТО проводит военные учения у российских границ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Он подчеркнул, что у российского руководства нет иллюзий по поводу действий НАТО.

«Россия знает, в пику кому они (учения - прим. ред.) проводятся, мы никогда не носили розовые очки», - указал Песков.

Ранее альянс объявил о крупнейших за последние десятилетия учениях НАТО Steadfast Defender 2024. Военные маневры пройдут в странах Прибалтики, Польше, Германии, Норвегии и Румынии. В учениях примут участие порядка 90 тысяч военнослужащих, более 80 истребителей и 50 кораблей.

По мнению замглавы МИД России Александра Грушко, маневры такого масштаба дестабилизируют ситуацию в области безопасности и увеличивают риски «военных инцидентов». Он отметил, что руководство НАТО использует учения как инструмент влияния в борьбе за сохранение гегемонии США.

США Кремль Военные учения Дмитрий Песков Россия НАТО
25 января 2024, 12:51
Более миллиона долларов пропало из упавшего в Афганистане самолета
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Из упавшего в горах Афганистана самолета Falcon 10 украли 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщили источники издания Hasht e Subh.

По их информации, после появления сведений о краже губернатор провинции Бадахшан от «Талибана»* Мохаммад Аюб Халид, следуя распоряжению заместителя премьера Мухаммада Хасана Ахунда, назначил комиссию для расследованию дела. В ее главе - руководитель управления разведки «Талибана»* в провинции.

Источники издания уточнили, что талибы*, первыми оказавшиеся на месте авиакатастрофы, связаны с главой Генштаба ВС «Талибана»* Кари Фасихуддином Фитратом.

О крушении самолета в горах стало известно 21 января. В этом самолете эвакуировали жительницу Волгодонска, заболевшую во время отпуска , вместе с мужем. Всего на борту находились шесть человек, включая медиков и пилотов. В живых остались четверо - супруги погибли. Выживших отправят на родину регулярным рейсом 25 января.

*«Талибан» - запрещенная в России террористическая организация.

Афганистан Авиакатастрофы Самолеты Деньги
25 января 2024, 11:27
Турция оставила в силе запрет на допуск военных кораблей в Черное море
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Позиция Турции по недопуску военных кораблей в Черное море осталась неизменной. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Никаких изменений в нашей позиции нет. Конвенция Монтре соблюдается», - заявил собеседник агентства.

Так он прокомментировал заявление США о планах обсудить с Турцией судоходство в Черном море.

Глава российского МИД Сергей Лавров спрогнозировал, что Соединенные Штаты продолжат переговоры с Турцией по заходу флота в море, но у них едва ли получится добиться изменения правил. Министр напомнил, что Турция не раз заявляла о намерении строго руководствоваться положениями конвенции Монтре, ограничивающей проход военных судов через проливы страны.

Ранее глава турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек пообещал, что пока длится спецоперация, военных кораблей НАТО в Черном море не будет.

Согласно конвенции Монтре, согласованной в 1936 году, иностранные суда могут находиться в Черном море не дольше трех недель, а в исключительных случаях Турция вправе ограничить или запретить проход военных кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор.

США Черное море Турция Корабли
25 января 2024, 10:31
«Блестящая страница на пути сотрудничества». В Египте залили бетон в основание четвертого энергоблока АЭС
РИА «Новости»
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Заливка бетона в основание четвертого блока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте оказалась важным событием в жизни египетского и российского народов. Как написал «Коммерсант», торжественная церемония прошла с большим размахом.

Заливка бетона в основание четвертого блока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте оказалась важным событием в жизни египетского и российского народов. Как написал «Коммерсант» , торжественная церемония прошла с большим размахом.

Как отметило издание, президент Владимир Путин давал понять, что Египет сделал свой выбор в пользу России. Для египтян началась новая история - реализация мечты иметь атомные станции в мирных целях.

«Это великое событие, которое мы сегодня свидетельствуем, представляет собой новую блестящую страницу на пути тесного сотрудничества между Египтом и Российской Федерацией и является новым достижением», - заявил президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси на церемонии.

Египетский лидер также подчеркнул важность сохранения энергобезопасности в современных условиях. Он добавил, что строительство идет быстрее намеченного графика.

Президент России Владимир Путин дистанционно участвовал в церемонии заливки бетона в основание энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Российский лидер отметил, что энергоблоки на реакторах египетской станции ежегодно смогут производить до 37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Строительство первой АЭС в Египте стало важнейшим проектом для российско-египетских отношений.

АЭС находится в области Матрух на берегу Средиземного моря. «Эль-Дабаа» будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый.

Египет Строительство Россия История Владимир Путин АЭС
25 января 2024, 09:51
Песков поставил на место Зеленского после заявления о расследовании по Ил-76
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о расследовании крушения Ил-76. Официальный представитель Кремля отметил, что оно однозначно нужно, написало РИА «Новости».

«Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно», - заявил Песков.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. На борту лайнера находились свыше 70 человек, большинство из них - военнопленные ВСУ, которых везли для обмена. После падения лайнера никто не выжил.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение в России военного транспортника спустя полдня. Он потребовал международного расследования крушения Ил-76.

Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов рассказал, что ВСУ целенаправленно атаковали борт с украинскими пленными. Он указал, что Зеленскому сейчас крайне невыгодны обмены.

Ранее появились предложения посмертно наградить весь экипаж Ил-76. Однако Песков назвал решение преждевременным. Специалисты еще не выяснили все обстоятельства падения авиасудна.

Владимир Зеленский Кремль Дмитрий Песков Россия Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области

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