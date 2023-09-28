«Никогда не говори никогда». Блинкен допустил встречу Путина и Байдена

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«Никогда не говори никогда. В конечном счете все, начиная с украинцев, хотят справедливого и прочного мира. Посмотрим, дойдем ли мы когда-либо до точки, когда это будет возможно», - сказал он.

По мнению Блинкена, сейчас мир находится в новой эре, поэтому страны вступили в период интенсивной конкуренции.

«Конкуренции, которая в различной форме охватывает Россию и Китай», - пояснил госсекретарь США.

Летом в одном из выступлений Путин заявил, что Соединенные Штаты, НАТО и Украина отказались от переговоров с Россией. Глава государства напомнил, что в основу конфликта легло создание угроз безопасности РФ. Но американская сторона и НАТО не соглашаются на диалог.

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