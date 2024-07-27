27 июля 2024, 14:58

«Никакой открытости». Южная Корея настояла на встрече с Лавровым без прессы

РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель выступил против присутствия журналистов на вступительной части встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Об этом представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале.

«В Южной Корее Штаты тоже демократию построили по своему образцу, а соответственно - никакой открытости», - написала Захарова.

Дипломат подчеркнула: Южная Корея загнала себя в тупик американского вассальства.

Лавров прибыл в Лаос 25 июля для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. У Лаврова запланировано большое количество двусторонних встреч. Визит министра продлится до 27 июля.

Ранее министра иностранных дел России пытались прервать на заседании СБ ООН. Акция в итоге получилась не просто глупой, она достигла противоположного эффекта , отмечала Захарова. Лавров поставил на место постпреда США при ООН.

Сергей Лавров Мария Захарова Россия Южная Корея
27 июля 2024, 11:52
«Вызывает тревогу». В Таджикистане обеспокоились уровнем русского языка у школьников
РИА «Новости»
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Некоторые выпускники школ в Таджикистане не владеют даже базовым русским языком. Об этом сообщил глава Минобразования Рахим Саидзода, чьи слова привело РИА «Новости».

«Это вызывает тревогу», - подчеркнул министр.

Уроки русского языка в Таджикистане начинаются со второго класса. Чтобы улучшить ситуацию с изучением предмета, следует изменить методику преподавания и сделать упор на интерактивное общение и игровое начало, считает Саидзода.

Минобразования создало специальную программу по изучению русского языка и организовало семинары для педагогов. Для мотивации школьников подготовили новые учебники, сообщил сайт kp.ru.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее призвал мигрантов, планирующих переезд в Россию, заранее позаботиться об обучении ребенка русскому языку.

Русский язык Школьники Таджикистан
27 июля 2024, 11:39
Западу напомнили о конце его доминирования и обрубании «щупалец» в Азии
Global Look Press
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Мировой порядок, в котором доминирует Запад, в Азии уже начал рушиться. Об этом заявил научный сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн, его процитировало издание Global Times.

Он отметил, что азиатские страны теперь решают поставленные задачи сами, без Запада.

«Появилась тенденция к двустороннему или многостороннему сотрудничеству незападных стран с целью доминирования в региональных процессах», - указал Цуй Хэн.

Эксперт напомнил, что региональную архитектуру поддерживают Россия и Китай. По его мнению, в центре этой системы лежит АСЕАН, который не дает Североатлантическому альянсу «распространять щупальца» в Азии.

За день до этого министр иностранных дел КНР Ван И рассказал, что Россия, Китай и Лаос укрепляют стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и содействуют его развитию. Он добавил, что азиатские страны сближаются друг с другом на фоне различных рисков и вызовов.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что власти США пытаются «оказать стабилизирующее воздействие» на АТР. Они выразили готовность наладить с этими странами более тесное сотрудничество.

Россия Запад НАТО Китай Азия
27 июля 2024, 09:08
Мьянма перейдет на российскую систему «Мир»
РИА «Новости»
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Российская платежная система «Мир» имеет большие перспективы в Мьянме. Об этом РИА «Новости» заявила союзный министр туризма и гостиниц страны Тет Тет Кхайн.

Она отметила, что российские карты в будущем могут заменить западные Visa и Mastercard.

«Конечно, такие перспективы есть», - указала министр.

Тет Тет Кхайн рассказала, что платежную систему «Мир» смогут использовать не только россияне, но и граждане других стран. По ее словам, пока западные государства вводят санкции, Россия и Мьянма создают многополярный мир.

Ранее министр обратилась к российскому руководству с просьбой запустить прямые авиаперелеты между Москвой и Янгоном. По ее мнению, открытие рейсов поможет увеличить поток туристов. Тет Тет Кхайн добавила, что у авиаперевозчиков Мьянмы нет возможности летать так далеко - технические характеристики региональных самолетов не позволяют добираться до Москвы. Она также рассказала, что в 2024 году турпоток из России вырос на 57%.

Банки Туризм Россия Экономика
27 июля 2024, 08:57
Мьянма попросила запустить прямые рейсы с Москвой
Unsplash
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Глава министерства туризма и гостиниц Республики Союз Мьянма Тет Тет Кхайн попросила российские авиакомпании запустить прямые рейсы между Москвой и Янгоном. В интервью РИА «Новости» она назвала авиасообщение между городами обязательным условием для достижения массового туризма.

«Если они выделят для нас свои рейсы, наша авиакомпания готова обеспечить все, что касается приема их самолетов в Мьянме. Прямые рейсы с Москвой действительно нужны», - подчеркнула глава министерства.

Она пояснила, что у национальной авиакомпании есть только региональные самолеты, которые по техническим характеристикам не смогут летать между Москвой и Янгоном.

Тет Тет Кхайн рассказала , что в 2024 году турпоток из России в Мьянму вырос на 57%. Этот показатель хоть и выше, чем в предыдущем году, но еще «есть над чем работать».

Глава министерства заявила, что республика начала обучение сотрудников сферы туризма русскому языку. Несколько курсов уже провели для сотрудников гостиниц и ресторанов.

Один из самых популярных курортов у россиян - Турция. Однако у страны появился опасный конкурент по привлечению богатых путешественников. Речь идет о Грузии, где построили крупнейший гостиничный комплекс, рассчитанный на клиентов с высоким уровнем дохода.

Туризм Международные отношения Самолеты Москва

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