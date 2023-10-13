«Никакого порошка». Экс-редактор «Первого канала» Овсянникова опровергла слухи об отравлении

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Овсянникова уточнила, что ей стало плохо на улице, после чего ее отвезли в больницу. Поскольку ухудшение здоровье произошло внезапно, французская полиция решила провести расследование. Хотя каких-то причин подозревать отравление не было.

«Никакого „белого порошка“, как об этом сообщает неизвестный источник, а следом многие уважаемые издания, на ручке двери не было», - рассказала Овсянникова.

Сейчас, по словам женщины, она чувствует себя значительно лучше. Анализы показали, что речь об отравлении не идет.

«В крови не обнаружено токсичных веществ», - сообщила журналистка.

Ранее появилась информация, что прокуратура Парижа начала расследование возможного отравления Марины Овсянниковой.

В начале октября Басманный суд заочно приговорил Марину Овсянникову к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, Овсянниковой на четыре года запретили заниматься администрированием сайтов. Журналистку признали виновной в распространении недостоверной информации о вооруженных силах России.