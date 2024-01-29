«Никакого плана Б нет». Милей заверил, что обещанные реформы в Аргентине выполнят

«Никакого плана Б нет. Здесь нет места чувствам, эмоциям. Я не могу позволить себе такую роскошь. Ответов ждут 47 миллионов человек», - подчеркнул Милей.

В конце минувшего года президент Аргентины утвердил 300 реформ в сфере экономики. Среди них были в том числе правила, которые препятствуют приватизации публичных компаний. Также в перечне был и закон об аренде, запрещающий сдавать квартиры на срок менее трех лет, а также перекладывать на владельца недвижимости все чрезвычайные расходы.

В беседе с WSJ Милей подчеркнул, что это лишь четверть реформ, которые предлагается провести.

«Как только эти законы будут приняты, мы готовы добиваться большего», - добавил политик.