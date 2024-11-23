«Никакого блефа». Стала известна реакция западной разведки на заявления Путина

Информация о новых российских разработках в области вооружений имеет секретный статус. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о том, почему никто не знал о новейшей ракете средней дальности «Орешник».

«Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках», - отметил Песков.

Ранее российские военные испытали баллистическую гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник». Британская газета Daily Mail сообщила, что снаряду потребуется порядка 20 минут, чтобы долететь до любого европейского города.

Если ракету выпустят с полигона Капустин Яр в Астраханской области, то ее время полета до Лондона составит 16-17 минут, до Парижа - 15-16, а до Берлина - 11-12.

Президент Владимир Путин подтвердил , что у России есть запас систем «Орешник». По его словам, страна продолжит испытывать новую разработку, в том числе в боевых условиях.