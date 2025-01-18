18 января 2025, 01:37

Нигерия стала девятой страной — партнером БРИКС

РИА «Новости»
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Нигерия присоединилась к БРИКС и стала девятой страной в качестве государства — партнера объединения. Об этом сообщили на сайте МИД Бразилии.

Нигерия присоединилась к БРИКС и стала девятой страной в качестве государства - партнера объединения. Об этом сообщили на сайте МИД Бразилии.

«Исполняя обязанности временного председателя БРИКС, правительство Бразилии объявляет сегодня, 17 января 2025 года, об официальном приеме Нигерии в качестве страны - партнера группы», - уточнило внешнеполитическое ведомство страны.

Нигерия стала девятой страной - партнером организации вслед за Белоруссией, Боливией, Кубой, Казахстаном, Малайзией, Таиландом, Угандой и Узбекистаном.

Бразилия стала председателем БРИКС с 1 января 2025 года. В прошлом году объединение возглавляла Россия.

Бразильский МИД отметил, что Нигерия занимает шестое место в мире по численности населения и первое место в Африке. Кроме того, является одной из крупнейших экономик континента.

У БРИКС и Нигерии имеются общие интересы, так как африканская республика играет активную роль в укреплении сотрудничества между странами глобального Юга.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что союз с Россией укрепляет суверенитет и государственность республики.

Африка Бразилия Россия БРИКС
18 января 2025, 02:46
Россияне и финны стали массово распродавать недвижимость в Эстонии
РИА «Новости»
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Россияне и финны стали массово распродавать недвижимость в Эстонии, причем число сделок по ее покупке сократилось в разы. Об этом сообщила эстонская газета Postimees с ссылкой на данные портала по купле-продаже Kinnisvara24.

«В прошлом году иностранцы совершили в два раза больше сделок купли-продажи, чем покупок на рынке недвижимости Эстонии, причем больше всего продавали россияне и финны», - говорится в публикации.

В прошлом году в столичном регионе Харьюмаа зарегистрировали рекордные 670 сделок по продаже недвижимости иностранцами и только 308 сделок по ее покупке. Россияне приобрели только 28 объектов и 178 продали, а финны, соответственно, 55 и 176.

До этого финны активно инвестировали в эстонскую недвижимость, но последние четыре года лишь активно ее продают.

Бум сделок по приобретению квартир на этом рынке зафиксировали в 2020 и 2021 годах, когда в Эстонии цены были ниже, чем в Финляндии и поэтому ожидалась высокая доходность от аренды. Сейчас же в стране ситуация на рынке аренды жилья нестабильная.

Ранее в Санкт-Петербурге выставили на продажу квартиру за 1,5 миллиарда рублей , расположенную рядом с метро «Чернышевская».

Финляндия Россия Недвижимость Эстония
18 января 2025, 02:37
Блогер открыл фейковый банк и стал миллионером
Freepik
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Белорусский блогер известный под ником Nowkie представил на просторах сети вымышленный банк «Фуфелшмертц Пакость Инкорпорейтед» («ФПИ Банк») в октябре 2024 года. Благодаря соцсетям он стал миллионером, сообщило издание VC.

Осенью молодой человек нарисовал логотип и дизайн карт. Потом создал сайт, представив своих друзей как сотрудников банка. Блогер указал на сайте, что это фейковый банк, поэтому он ничего не продает.

Однако ролик завирусился в TikTok, что привело на сайт вымышленного банка 363 тысячи посетителей. Вместе с подписчиками Nowkie запустил для банка криптотокен на блокчейне TON и вложил в него 1900 долларов.

В первый день торгов капитализация токена достигла 13,7 тысячи долларов. Через три дня она выросла до 15,9 тысяч долларов. В одном из последних роликов блогер рассказал, что вложенные им 1900 долларов превратились в 262,2 тысячи долларов (26 миллионов рублей).

Ранее в США блогерша Стефании Матто разбогатела на 200 тысяч долларов на продаже своих кишечных газов в запечатанных банках.

Банки Белоруссия Блогеры
17 января 2025, 21:20
Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия
РИА «Новости»
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Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил перенос церемонии инаугурации в ротонду Капитолия из-за холодов. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Я распорядился, чтобы инаугурационная речь и другие речи были произнесены в ротонду Капитолия США, как было при Рональде Рейгане в 1985 также из-за очень холодной погоды», - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что многочисленных высокопоставленных лиц и гостей пригласят в Капитолий. В понедельник, 20 января, в Вашингтоне ожидается от -2 до -6 градусов.

По словам Трампа, инаугурационный парад пройдет в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне. Там также будут транслировать церемонию его вступления в должность главы государства. Он станет 47-м президентов США, вернувшись в Белый дом после четырехлетнего правления демократов.

Трамп также добавил, что после ее завершения он приедет в комплекс.

Ранее замглавы МИД РФ Юрий Ушаков сообщил, что церемония инаугурации Трампа пройдет без участия российских представителей. Никто из его команды не выходил на связь с временным поверенным в делах России.

США Белый дом в США Дональд Трамп
17 января 2025, 17:37
Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве
РИА «Новости»
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Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан во время переговоров в Москве подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Этот по-настоящему прорывной документ нацелен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития России и Ирана, всего нашего общего евразийского региона», - сказал Путин.

Международные отношения Россия Владимир Путин Иран

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